Förlåt som fan, Robinson-Isabella

Robinson 2022 är i full gång och redan under programmets intro så var gåshuden ett faktum.

Jag har alltid haft en väldigt speciell relation till detta program. Det är någonting njutbart och underhållande med att se människor kastas tillbaka till det primitiva livet där inte ens rent vatten är en självklarhet.

Du ska inte bara leva utan du ska överleva.

Under flera säsonger har deltagare vittnat om hur extremt lite mat de får. Bland annat att de under de första 12 dagarna delat en kokosnöt om dagen på tio personer. Och vi vet alla vad som sker när maten dras in – folks humör skiftar snabbt. Det blir lätt dålig stämning och krävs otroligt lite för att folk ska ge pikar och snäsa på varandra. Folk är generellt ganska sura utan mat.

Men i år bryts detta av i lägret av ett fenomen som tittarna aldrig tidigare skådat. Fenomenet heter Isabella Resmark.

Isabella Resmark möttes mer eller mindre av en hatstorm efter det första avsnittet av Robinson 2022. TV-tittarnas hakor ramlade i marken efter att hennes introduktionsvideo visats och människor drog sig inte för att gå på personangrepp gällande hennes färgstarka personlighet.

Det var diagnoser, det var hennes sexuella läggning, hon kallades för bufflig och för mycket.

Isabella Resmark. Bildkälla: TV4

Och ja. Isabella är minst sagt a hand full. Och först kände jag bara "Men oj, detta var ju RÄTT MYCKET att ta in" på ett sätt som inte klingade med en positiv ton direkt. Ett avsnitt krävdes det för att kasta henne raka vägen under bussen då det var någonting annat och annorlunda som man inte sett förut. Hon kändes så mycket och all over the place.

Men little did I know.

Avsnitt efter avsnitt så inser man hur fel man har haft om denna superdonna. Hon bär ju för fan upp programmet och nu sitter man ju bara och väntar på att hon ska få kameratid – och varje gång hon får det så kläcker hon ur sig någonting som är ASKUL.

"Såg du de långa naglarna på Sandra. Hon är inte ute efter vinst. Hon är ute efter din själ"

"Folk ville inte äta bläckfisken, men vafan detta är ju inget lyxhotell, det här är Robinson"



Hon surar inte runt, gnäller inte utan håller lågan uppe och drar med sig de andra. Sannerligen en person jag själv skulle vilja ha med ute i vildmarken när hoppet börjar att sina. En stark länk när det kommer till överlevnad och att inte ge upp.

Jag och mina kollegor insåg även att, dagen man voltar med sin bil och kläms fast under bilen som börjar att brinna. Är det någon som inte skulle tveka på att svandyka in för att dra ut ens bleka, halvbrinnande arsle – då är det fan Isabella.

Hon känns som någon jag gärna skulle vilja ha med mig i en skyttegrav då hon hellre skulle skjuta av sig ena foten än att överge sina kamrater eller äta det sista russinpaketet själv utan att dela med sig.

Isabella. Jag är ledsen att jag dömde dig för snabbt. Jag lägger mig verkligen platt och erkänner mig besegrad.

Fortsätt köra ditt race och att vara mycket i en värld av för lite.