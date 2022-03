Jag har ett och annat att lära dig om våld, Simon Sköld

Ett opassande och okänsligt skämt om Jada Pinkett Smith fick make Will Smith att se svart på Oscarsgalan i söndags. Mitt under Chris Rocks prisutdelning stegade han upp på scen och örfilade honom i ansiktet.

"Är det här på riktigt? Var örfilen inövad?" Ja, allt kändes lite oklart i början, men nu ett par dagar senare tycks det stå klart att Will Smith agerade impulsivt – och i min mening helt fel.

Foto: Chris Pizzello/TT

"Det är vad en man ska göra"

Flera reaktioner efter Oscarssmällen har chockerat mig. Kort efteråt tweetade sonen Jaden Smith "And that's how we do it, och på röda mattan avlöste de förstående kommentarerna varandra.

– Han skyddade sin fru, det är vad en man ska göra, sa komikern och skådespelerskan Tiffany Haddish till LA Times.

– Ja, ibland när någon pratar om din fru kan du inte riktigt hjälpa det, instämde Golden Globe-belönade Michaela Jaé Rodriguez till Telegraph.

– Det borde inte ha hänt, men ställ dig själv frågan: Vad skulle du ha gjort? Sa den forne One Direction-sångaren Liam Payne till samma tidning.

Foto: Stella Pictures

Simon Sköld gav sig in i Will Smith-debatten

Men det är ändå inte några av de uttalandena som fått mig på allra sämst humör. Nej, för under tisdagskvällen gav sig deckardrottningen Camilla Läckbergs MMA-make Simon Sköld in i diskussionen.

Och samma våldsromantiserande åsikter och uråldriga könsstereotyper som kändes långt borta på röda mattan i Hollywood kom plötsligt närmare än någonsin.

På sin Instagram klargör Simon klart och tydligt att han är team Will Smith, och presenterar en rad förklaringar till varför. Jag trodde aldrig att jag skulle behöva bemöta något så banalt – men låt oss tillsammans skjuta ner hans argument, ett i taget.

"Till slut smäller det" - stämmer det verkligen?

Här är några utdrag från Simon Skölds uttalande:



1. "Jag är team Will i detta, sen ska Chris ha respekt för att han väljer att ta de och inte polisanmäla och de båda verkar lägga de bakom sig", skriver Simon Sköld.

Det finns absolut ingen stolthet i att kunna "ta det" och INTE välja att anmäla våld. Och det är gissningsvis inte samma uppmaning han skulle ge sina barn och bonusbarn om de skulle bli utsatta för det.



2. "Våld är verkligen inte alltid och väldigt sällan lösningen. Då ska man inte över vissa gränser för till slut kommer de smälla", skriver Simon Sköld.

Gör det verkligen alltid det till slut – smäller? Definitivt inte i de kretsar jag umgås, eller bland de män jag omger mig med.

Foto: Instagram/simonskold

3. Bildvalet i Simon Sköld andra post på Instagramstory förtjänar en egen punkt i det här sammanhanget. Proffsboxaren Mike Tyson ska enligt bilden ha sagt att "sociala medier gjort oss bekväma med att säga respektlösa saker, och komma undan utan att bli slagna i ansiktet för det".

Samme man har både dömts till tio års fängelse för våldtäkt på en 18-årig tjej och anklagats för upprepat våld på sin exfru. Är han verkligen föredömlig i frågan om när våld är okej, och inte?

4. "Båda gjorde fel, men jag lever inte med vänd andra kinden till. Punkt", avslutar Simon Sköld.

"Perfekt, ännu en man som gjort sig ett namn på att fightas, som minsann inte är rädd att ta till våld i andra sammanhang heller", känner jag då. Jag insinuerar absolut inte att Simon Sköld är våldsam privat, men borde det inte ligga i hans favör att sudda ut fördomen om att män som slåss i yrket har nära till det även utanför ringen?

Tre dagar efter den omstridda händelsen på Oscarsgalan har till och med Will Smith tänkt om och givit Chris Rock en offentlig ursäkt. Det kanske är dags att Simon Sköld gör detsamma.