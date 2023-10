Ursäkta men, vad hände precis i Bonde söker fru 2023?

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Bonde söker fru är tillbaka och alla vi som uppskattar bra tv är gladare än någonsin. En del av varför hösten är bland det bästa vi har är att vi får se ett gäng bönder försöka hitta kärleken.

De blyga killbönderna får ofta ett gäng riviga damer efter sig. Damerna överöser sedan bönderna med komplimanger och man kan tydligt se att de har svårt att hantera allt smicker.

Tjejbönderna som det ofta är lite krut i får ofta ett gäng blyga sötisar som landar på gården.

Underhållningen i Bonde söker fru har en väldigt härlig och jämn dramaturgisk båge. Allt ifrån att bönderna får träffa sina brevskrivare för första gången, till att de börjar med kräftskivor och smygpussar. Snabbt kommer man sedan till delen då folk fördärvade och brädade tvingas åka hem.

Men nu kommer vi till det bästa som inte bara programmet utan som hela tv-Sverige har att erbjuda. Tillfället i Bonde söker fru som bräcker det mesta som visas.

Och det är den så kallade speeddejtingen.

Jag vet inte inte vad det är, om det är för att vi alla är så jävla nakna och utblottade när vi har fem minuter att sälja in oss på? Under ett sånt tillfälle är vi alla jämlikar under samma himmel. Eller är det bara generellt läskigt med första intryck då vi människor typ behöver fem sekunder för att bestämma oss för om vi fattat tycke för någon eller inte?

Ibland ser man att ett första möte kan vara stelt och helt utan kemi. Men många gånger så får vi se hur det KLICKAR ordentligt redan efter några hundradelar. Och ursäkta min franska men vi alla såg väl vad som hände under det första avsnittet i år?

Country-älskande strutsbonden Micke har gått igenom ett helvete när hans fru plötsligt dog för 27 år sedan. De hade varit gifta i fem år. Deras ena barn var tre år gammal och det andra var ett och ett halvt. Mattan rycktes bort under fötterna och livet blev svart.

– Utan barnen hade jag inte klarat mig, berättade han när han träffade Linda Lindorff första gången.

Efter det har han varit rädd för att träffa någon ny. Men efter 27 år känner han att det är lite nu eller aldrig.

Och little did he know.

In på speeddejtingen kliver den kattiga katten Helena. Det säger pang. Bomb. De slås båda omkull av varandra. Man känner att det rivs upp en lycka i honom som han kanske glömt att han kan känna.

Det glittrade mellan Micke och Helena i Bonde söker fru. Bildkälla: TV4

Ursäkta men vad hände precis? Fick vi verkligen vara med under det här otroliga tillfället?



Micke och Helena är större än bara underhållnings-tv. De är levande exempel på att trots händelser som är så pass mörka att det känns som att du aldrig kommer att kunna känna lycka igen – så finns det vissa där ute som kan hjälpa till att väcka lyckan till liv i dig.

Kom ihåg det!