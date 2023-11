Fuskas det i Bonde söker fru 2023? "Stannade över natten"

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Ännu en vecka har gått i Bonde söker fru och nu börjar det verkligen att hända grejer.

Denna vecka hänger de utvalda brevskivarna på gårdarna och nu börjar man på riktigt se att de att det är flera stycken det uppstått kemi mellan.

Trots att tittarna i sedvanlig ordning verkar vara nöjda (med tanke på tittarsiffrorna) så har det på några håll tisselitasslats om att det försegår mycket "fusk" i årets säsong.

En av brevskrivarna Helena klickade snabbt med strutsbonden Micke. Men alla var inte glada för deras skull då det kom fram att Helena redan befunnit sig på Mickes gård en gång då hon bor i närheten. Tittarna ansåg då att hon hade lite försprång.

Helena hade träffat Micke en gång innan programmet. Bildkälla: TV4

Någonting annat som ansetts som lite shady enligt tittarna är det faktum att Jens fick ta med sig en extra tjej till gården. Detta då han hade svårt för att bestämma sig.



Jens fick ta med sig en extra tjej till gården. Bildkälla: TV4

Linda Lindorff sa till och med att hon "godkände ett regelbrott i kärlekens namn". Det var Anna som blev den sista att få följa med till gården.

Sedan kommer vi till denna veckas fuffens.

Då är det nämligen så att Jens bjudit in Anna till gården en natt innan på grund av hon är blyg och har lite svårt att komma fram i en grupp. Jens har själv alltid varit blyg och tycker att man många gånger inte får samma chans som alla andra.

– Jag tycker att hon förtjänar en chans att mjukna upp innan de andra kommer, sa han då.

Anna fick komma en dag tidigare. Bildkälla: TV4

Anna och Jens har en riktig jävla dunderkväll.

– Hur kommer det sig att du har svårt att ta för dig i grupp?, frågar Jens.

– Nej men det grundar sig nog i min bardom. Jag var väldigt utanför i skolan och så. Så man är nog rädd för att inte bli uppskattad för den man är, svarar Anna.

Jens svarar direkt.

– 7:an och 8:an var jobbiga för mig.... jag var också utanför. Det var hemskt. På håltimmarna drog jag hem för att vara ensam i skogen. Jag kunde lika gärna vara ensam i skogen än ensam på rasterna.

Jag sitter helt stum. Att se dessa två personer mötas gör mig tårögd och så rörd. Det är så fint att de kan finnas där för varandra som stöd och öppna upp om denna skit de tvingats vara med om.

Detta samtalet hade ju självfallet inte tagits upp om det varit fler där. Och det är ju exakt sånt här som gör att man ibland väljer sin person och blir kär.

Det är också så jävla lätt för de som levt utan motgång och trauman att komma och säga att det ska vara lika för alla.

Det är inte lika för alla.

Fusk elller inte?

If this is wrong I don´t wanna be right.