Första avsnittet av Farmen 2024 gjorde mig så JÄVLA frustrerad

SOM VI HAR VÄNTAT!

Farmen 2024 är här och redan 10 minuter in i första avsnittet kan man ju konstatera att detta kommer att bli en riktig kanonsäsong (samt shitshow). Applåder till de som har castat gänget detta år. Stora applåder.

Någon som man direkt vet inte kommer att ta någon skit är hårspecialisten Jennifer Valencia. Ay ay ay här har vi en donna som kommer att göra bra tv. Det är dock någonting med henne som också känns ödmjukt och snällt så det ska bli spännande att se.

Jennifer Valencia. Bildkälla: TV4

En annan person jag måste säga stack ut väldigt snabbt och chockade mig lite var den gamle bloggdrottningen Desireé "Dessie" Nilsson som idag sadlat om till mäklare.



Dessie känns närvarande , skön men ändå som en jävla hårding. Jag tror vid första anblick att hon kan gå långt i tävlingarna så länge hon utmanar de andra i styrka eller teknik. Detta då hon själv erkänt att hon inte besitter så mkt kunskap kring gårdsliv.

Hon verkar inte heller dra sig från att säga vad hon tycker och stå på sig. Plus att hon gör väldigt roliga synkar. Toppentillskott i denna säsong.

Dessie Nilsson. Bildkälla: TV4

Någon jag tror kommer att.... röra om i grytan med jämna mellanrum är läraren Anna Billberg. Hennes åsikt ändrar man nog inte på i första taget.

Anna har även en stark aura av att... hur ska jag beskriva det, vara en sån som råkar gå in i folk. Du vet på Ica när man står vid en hylla och någon backar in i dig med en duns utan att knappt märka av det själv. Liksom motoriken är lite vilda västern men så även humöret.

Anna Billberg. Bildkälla: TV4

Anna i en grupp tillsammans med ett gäng främlingar som kan bete sig lite hur som helst ska också bli otroligt att följa denna säsong.

Men ok, nu till den biten som frustrerar mig mest.

Dessa jävla snarkare.

Det sjuka med snarkare är att de ALDRIG någonsin kliver fram när man i en grupp ska sova ihop och man lite artigt kastar ut frågan "Är det någon här som snarkar mycket?". Tysta står de och flackar med blicken tills de efter cirka 15 sekunder säger "ibland när jag är förkyld".

Det som sedan alltid sker är att de somnar först och låter som ånglok hela jävla natten. Ingen vågar väcka personen för det är ju bara elakt.

Dagen efter då man berättar för snarkare att det under 8 timmar låtit som när Tyskland testade på taktiken "blixtkrig" under ett anfall mot Polen 1939 så svarar de alltid samma sak.

INGENTING? De tycker nämligen inte att det är någonting de kan rå för. SÅ ÄVEN I FARMEN.

Detta år är det Per och Per som demolerar sömnen för nästan hela gänget. Och någonting jag tycker är konstigt är att det inte under någon sekvens i detta avsnitt hört att någon av grabbarna vädrar ett förslag kring att kanske byta plats, sova i samma rum eller på något sätt hitta en lösning på att de håller alla vakna i ett program som handlar om att man resten av dygnet alla timmar ska ägna sig åt fysiskt arbete.

Jag hade fått så in i HELSKOTTA DÅLIGT SAMVETE om jag visste att folk låg vakna hela nätterna på grund av just mig. Men icke sa nicke, snarkare känner ju inte så.

Per och Per snarkar loss. Bildkälla: TV4

En sak som jag vill vara jävligt tydlig med är att jag VERKLIGEN tycker om Per och Per väldigt mycket. Ödmjuka fina människor.

Men jag blir så otroligt frustrerad över att snarkare över lag aldrig anser sig vara den som kanske borde hitta en lösning. Utan det måste bli krismöte för resterande människor. Och ofta är det de andra som får typ byta rum/plats.

Precis som när mobboffer får byta skola och inte själva mobbaren. Helt befängt om du frågar mig?

Jag är otroligt spänd på denna säsong men det jag nästan är mest spänd på är hur fan de kommer att lösa detta snarkproblem och vem/vilka det blir som måste byta rum.