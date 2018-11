Eriks dejt i Bonde söker fru fick mig att vilja spy rakt ut

Ofta när jag och mina vänner pratar om sviniga ex så har många av killarna en gemensam nämnare – att de har försökt att stöpa en i en form som man själv inte varit bekväm i. De har inte velat ha nån vulgär Gordie Shore-brutta (vilket man tydligen är om man diggar ett glas bubbel och lite eyeliner) utan du ska vara osminkade Kajsa med fläta, magrutor och en surfingbräda under armen.

Man ska inte "springa runt på krogen". Inte "ligga på soffan". Inte ha så mycket smink utan bara vara fräknig, rosig om kinderna och extremt glad hela tiden. Älska att träna och vara aktiv samt att vara ute i naturen fastän man kanske mycket hellre kollar en bra film, dricker vin och hänger på en shysst uteservering än att plocka svamp en fredag.



Det ena utesluter absolut det andra då man enligt dessa idioter inte kan vara lite av allt, utan här måste du välja exakt vilken sida av myntet du är.

Då jag har avskärmat mig från allt och alla som ens har en tillstymmelse av dessa tendenser så var det rena rama magkrampen när jag idag såg veckans Bonde söker fru-avsnitt där fågelbonden Erik fick gå på dejt med Caroline.

Han har tagit henne med ut för att fiska, då han haft sina aningar om att hon inte är "någon naturtjej". Så denna dag är fiskespöna och picknickkorgen nedpackade för en dag ute i naturen.

Artig och flexibel som man är när man är småkär så försöker Caroline så gott hon kan med fiskespöt men det lyser väl kanske igenom en aning att hon inte är någon sportfiskare som 16 gånger per år åker till Norge med tält, mask och flugor i jakt på bamsefångst.

Som nykär kan man ofta låtsas ha mer gemensamt med sin crush än man egentligen har. Men det gör inte Caroline. Bildkälla: TV4Play

"Tjejer som inte gillar att vara ute i naturen är ingenting för mig". Bildkälla: TV4Play

Caroline: "Jag känner en press till att leverera och vara duktig på det här för att han ska bli nöjd. Det känns som att han har ett skrivblock där han skriver upp poäng".

Erik märker att Caroline inte tycker fisket är särskilt roande. Sedan går konversationen lite såhär:

Erik: "Jag älskar naturen, jag älskar att vara ute och att röra mig. Fiske är ett av mina stora intressen".

Caroline: "Så om en tjej inte gillar att vara ute i naturen så är hon ingenting för dig?"

Erik: "Nej... Så enkelt är det nog"

Stämningen blir extremt stel och kall. Det enda som hörs är vinden och Eriks bestämda steg. Det märks att han börjar bli irriterad över att hon inte tycker det är kul att stå och kasta ett spö fram och tillbaka 100 000 gånger.

Caroline: "Är du lack? Jag frågade bara om du kan tänka dig att träffa en tjej som inte tycker om att vara i naturen".

Erik: "Nej det finns en annan dimension till det, och det var den jag ville se hos dig idag, och det gör jag inte"

När Caroline berättar om hur hon upplever dejten börjar hon att gråta. Bildkälla: TV4Play

Caroline: "Men det sa jag inte..."

Erik: "Nehe. Vad sa du då..."

Diskussionen fortsätter vidare. Erik blir surare och surare, kastar ned fiskekrokarna hårt i lådan och blir nu arg i tonen.

Erik: "Jag vill inte ha nån som sitter inne och glor på TV och skiter i allt"

Caroline: "Så om en tjej inte är ute i naturen så skiter hon i allt?"

Erik: "Nej. Men hon skiter i det som är jag"

Jag måste ge en eloge till Caroline som inte kastade sitt jävla spö i sjön och stack därifrån. Samtidigt så tacklade hon situationen bra genom att säga att hon verkligen inte håller med honom.

Jag skriver väl mest det här som en uppmaning till alla kvinnor och män där ute som upplever liknande tendenser hos någon de dejtar – get the fuck out. Jag själv valde att leva förklädd till en" fräknig och sprallig Kajsa" i tre års tid och jag kan säga att de tre åren var som att uppleva Erik och Carolines dejt om och om och om igen.

Delade intressen i all ära – men äkta kärlek är att hitta någon som accepterar dig för den du är. Och när du gör det inser du var det andra var – ett stort bottennapp.

