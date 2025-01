Farmen 2025: Deltagare, premiär och sändningstid

Farmen 2025 har premiär den 17 januari på TV4 Play och 19 januari på TV4 och under veckan kommer deltagarna att presenteras i säsongens första avsnitt.

Men att vara med i Farmen är sannerligen ingen dans på rosor. Under en hel sommar ska deltagarna som kommit med leva som på 1800-talet, det vill säga utan el, rinnande vatten och andra förnödenheter. Varje vecka får deltagarna i uppgift att bygga, sy och baka en rad olika saker för att sedan bli bedömda av Hans Wincent.

I år kommer det även tillkomma en rad ändringar för deltagarna. Bland annat kommer de att delas upp i två olika lag som tävlar mot varandra för att sedan slås ihop till ett enda lag.

Här är alla deltagare i Farmen 2025

Alida Kanthe, 29, fältsäljare, Göteborg.



Alida Kanthe. Bildkälla: Peter Knutson/TV4

Amanda Teroni, 23, servitris, Stockholm.



Amanda Teroni. Bildkälla: Peter Knutson/TV4

Andreas Holgersson, 28, egenföretagare, Karlskrona.



Andreas Holgersson. Bildkälla: Peter Knutson

Graham Sudders, 64, pensionär, Vimmerby.



Graham Sudders. Bildkälla: Peter Knutson

Hanna Ankartjärn, 39, kock, Hedemora.



Hanna Ankartjärn. Bildkälla: Peter Knutson/TV4

Jesper Dragunowicz, 31, HR-specialist, Göteborg.



Jesper Dragunowicz. Bildkälla: Peter Knutson/TV4

Jessica Lundström Krüger, 30, key Account Manager, Södertälje.



Jessica Lundström Krüger. Bildkälla: Peter Knutson/TV4

Jonna Abrahamsson, 38, pension- och försäkringsspecialist, Anderslöv.



Jonna Abrahamsson. Bildkälla: TV4/Peter Knutson

Marica Stridh, 50, partybuss- och limousinechaufför, Lidköping /Töreboda.



Marica Stridh. Bildkälla: TV4/Peter Knutson

Mikael Andersson, 34, egenföretagare, Trosa.



Mikael Andersson. Bildkälla: TV4/Peter Knutson

Nathalie Kalmér, 38, kompetensförsörjningschef, Visingsö.



Nathalie Kalmér. Bildkälla: TV4/Peter Knutson

Niklas Kjellander, 25, student, Uppsala.



Niklas Kjellander. Bildkälla: TV4/Peter Knutson

Peter Rönnlund, 37, eventarrangör, Göteborg.



Peter Rönnlund. Bildkälla: TV4/Peter Knutson

Robert Nilsson, 35, hovslagare, Stockholm.



Robert Nilsson. Bildkälla: TV4/Peter Knutson

Sofia Kosunen, 35, butikschef, Göteborg.



Sofia Kosunen. Bildkälla: Peter Knutson/TV4

Adam Bajalan, 25, team Manager, Hässelby.



Adam Bajalan. Bildkälla: Peter Knutson/TV4

Farmen 2025 premiär – vilket datum sänds första avsnittet?

Farmen 2025 har premiär den 17 januari på TV4 Play och 19 januari på TV4.

Är Anna Brolin programledare för Farmen 2025?

Anna Brolin ska för femte säsongen i rad leda Farmen. Det var 2021 efter att Paolo Roberto fått sparken från sitt uppdrag som Anna Brolin tog över. Och tittarna – de har varit mer än nöjda.

"Vilket lyft för programmet. Anna är bäst"

"Hoppas aldrig att Anna slutar. En fröjd för ögat varje gång hon kliver in".

"Succé med Anna som programledare", löd några av kommentarerna under bilden som berättade att hon skulle ta över det ärofyllda uppdraget.

