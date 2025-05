Israel tävlar i Eurovision Song Contest 2025. Landet kliver in i tävlingen under den andra semifinalen, som äger rum den 15 maj i Basel, Schweiz.

Har EBU fått kritik för att Israel tävlar i Eurovision 2025?

Under förra veckan skickade 70 artister och musiker in ett öppet brev till EBU där man krävde att landet, såväl om det nationella tv-bolaget KAN, skulle uteslutas.

Yuval Raphael representerar Israel med "New Day Will Rise"

I år är det 24-åriga Yuval Raphael som tävlar för Israel i Eurovision Song Contest 2025. Bidraget heter "New Day Will Rise". Enligt Aftonbladet handlar låten om hopp och styrka – något artisten berättat om för Times of Israel: