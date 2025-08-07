Enligt Sean Diddy Combs advokat siktar musikmogulen på en stor comebackshow.

Hiphopmogulen Sean "Diddy" Combs nekades återigen borgen i måndags, och verkar inte bli benådad av president Donald Trump. Combs är dömd för prostitutionsbrott, men friades för de tyngre åtalspunkterna sexhandel och utpressning i det uppmärksammade fallet tidigare i år.

Diddys advokat: Han vill spela på Madison Square Garden

Combs huvudadvokat, Marc Agnifilo, gav en första intervju sedan den uppmärksammade rättegången, med "CBS Mornings", där han berättade om sin klients planer när han väl har frigivits.

Agnifilo säger att Combs ser fram emot att återförenas med sin familj och ta hand om sin mamma. Försvarsadvokaten avslöjar även ett av Combs karriärmål:

— Han kommer tillbaka till Madison Square Garden, och jag sade att jag kommer att vara där, säger Agnifilo i klippet.

När en eventuell comebackshow kan bli aktuell är oklart. Combs domstolsförhandling för straffutmätning är planerad till den 3 oktober.



