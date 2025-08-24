Nyheter24
Annons
Nöje /Kultur

Regissören Richard Hobert är död

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 15:26
Uppdaterad: 24 aug. 2025, kl. 15:28

Regissören Richard Hobert är död, uppger familjen för Ystads Allehanda.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:26
Nöje
/ Kultur

Regissören Richard Hobert är död

Idag
11:44
Nöje
/ Kultur

Utlån av tapet – ”ett kulturarvsbrott”

Idag
11:10
Nöje
/ Kultur

”Sopranos”-skådespelare död – blev 96 år

Idag
08:40
Nöje
/ Kultur

Kneecap spelar i Paris trots indraget anslag

Idag
07:26
Nöje
/ Kultur

Ilskan mot Spotify växer: ”Det är vedervärdigt"

Igår
20:32
Nöje
/ Kultur

Danske filmproducenten Per Holst är död

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons