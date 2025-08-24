Söndag 24 Augusti 2025
Namnsdag idag:
Bartolomeus
Nyheter
Nöje
Sport
Ekonomi
Motor
Livsstil
TV
Kungligt
Hollywood
Kändisar
Kultur
Annons
Nöje
/
Kultur
Regissören Richard Hobert är död
Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 15:26
Uppdaterad: 24 aug. 2025, kl. 15:28
Regissören Richard Hobert är död, uppger familjen för Ystads Allehanda.
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter
Länk
Kommentarer
Relaterade artiklar
Utlån av tapet – ”ett kulturarvsbrott”
”Sopranos”-skådespelare död – blev 96 år
Läs vidare
Nöje /
Kultur
”Sopranos”-skådespelare död – blev 96 år
Nöje /
Kultur
Kneecap spelar i Paris trots indraget anslag
Nöje /
Kultur
Ilskan mot Spotify växer: ”Det är vedervärdigt"
Nöje /
Kultur
Utlån av tapet – ”ett kulturarvsbrott”
Senaste nytt
Idag
15:26
Nöje
/ Kultur
Regissören Richard Hobert är död
Idag
11:44
Nöje
/ Kultur
Utlån av tapet – ”ett kulturarvsbrott”
Idag
11:10
Nöje
/ Kultur
”Sopranos”-skådespelare död – blev 96 år
Idag
08:40
Nöje
/ Kultur
Kneecap spelar i Paris trots indraget anslag
Idag
07:26
Nöje
/ Kultur
Ilskan mot Spotify växer: ”Det är vedervärdigt"
Igår
20:32
Nöje
/ Kultur
Danske filmproducenten Per Holst är död
Senaste nytt
Annons
Annons
Annons