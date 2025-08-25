Keyyo om folkkära TV4-kollegan: "Besatt och pirrig"

Keyyo blev genast "besatt" av den folkkära TV4-profilen – men hon har i alla år valt att hålla sina känslor hemliga.

Programledaren Kristina "Keyyo" Petrushina föddes i Ryssland 1997 och kom till Sverige som åttaåring. Hon växte upp i Dalarna. Där blev hon utfryst av en del kamrater.

– Jag kom från Ryssland till Dalarna när jag var åtta år och var en av de första invandrarna i byn. Det var riktigt jobbigt och jag skäms idag över att jag då skämdes över mitt ursprung, Det ska aldrig mina barn behöva göra, har hon berättat i Framgångspodden.

Kristina "Keyyo" Petrushina. Bildkälla: Stella Pictures.

Keyyo har själv berättat hur tv:n blev hennes bästa vän.

– Tv:n blev min bästa vän i många år, det är något jag har insett de senaste åren. Det där bruset har alltid funnits i bakgrunden sedan barnsben. Jag har alltid satt på tv:n så fort jag har kommit hem. Det är en trygghet som jag alltid har hållit i handen. Jag har också fått mina förebilder via tv:n och lärt mig svenska språket via den, har hon berättat för Aftonbladet.

När Keyyo satt där på flickrummet som åttaåring så tänkte hon nog inte att hon 20 år senare själv skulle vara en firad programledare med ett cv som sträcker sig från flera populära program på TV4 till att som nu senast leda Melodifestivalen för SVT.

Keyyo om Mat-Tina: "Besatt och pirrig"

I intervjun med Aftonbladet berättade Keyyo att det var en speciell programledare som gjorde väldigt stort intryck på henne – och att hon har hållit det hela hemligt under alla år. Nämligen Tina "Mat-Tina" Nordström.

– Mat-Tina har faktiskt lärt mig svenska. Jag har aldrig sagt det till henne, men jag har så mycket att tacka Mat-Tina för. Jag var besatt av henne och blir pirrig när jag ser henne för hon finns inte på riktigt för mig, berättade Keyyo för Aftonbladet.