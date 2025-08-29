Allt du vill veta om författaren Martina Haag: Skilsmässan från Erik Haag, barn, vilka kända böcker hon skrivit, nya filmen Det är något som inte stämmer och om hon har en partner idag.

Martina Haag ålder – hur gammal är hon?

Martina Haag föddes den 9 juni 1964. Det betyder att hon under sommaren 2025 fyllde 61 år, och innan midsommar 2026 så fyller hon 62 år. I en intervju med Amelia berättade Martina mer om hur hon ser på åldrandet.

– Karriärmässigt är det underbart. Jag försöker hitta sätt att använda den här sista fasen i livet på absolut bästa sätt. Barnen har flyttat hemifrån. Hur ska man förvalta det? Har man tid och kraft kan tiden efter 60 bli den bästa i ens liv, om man tar hand om sig och inte har ont.

Martina Haag trivs med att åldras. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Martina Haag böcker – vad har hon skrivit?

2004 – Hemma hos Martina (krönikor)

2005 – Underbar och älskad av alla (och på jobbet går det också jättebra)

2006 – Martina-koden (krönikor)

2008 – I en annan del av Bromma

2010 – Fånge i hundpalatset (krönikor)

2011 – Glada hälsningar från Missångerträsk!

2012 – Heja, Heja!

2015 – Det är något som inte stämmer

2017 – Livet går så fort. Och så långsamt

2023 – Från och med nu

Har Martina Haags bok ”Det är något som inte stämmer” blivit film?

Ja! I augusti 2025 går filmen Det är något som inte stämmer upp på bio. Filmen är baserad både på Det är något som inte stämmer, men också på Martinas bok Livet går så fort. Och så långsamt. I rollerna ser vi Alexandra Rapaport som Petra, Shanti Roney som Anders och Ella Hammarsten Liedberg spelar den 15-åriga Petra.

Regin står Martina själv för. I en intervju med ETC har Martina berättat om hur hon hade ett möte på filminstitutet om utvecklingspengar.

– Då frågade han om jag skulle regissera. Och jag tänkte: "Om inte nu, när?". Så då svarade jag: "Ja precis, det har jag tänkt".

Har Martina Haag ursprung i Estland?

Ja. I SVT-programmet Vem tror du att du är så släktforskade Martina, och gjorde då en chockerande upptäckt. Martinas farfar Kaarel Uusma flydde från Estland till Sverige under andra världskriget. Aftonbladet har skrivit om hur Martinas farfar misstänktes vara en brittisk spion – vilket fick Martina att tappa hakan.

– Har jag alltså en James Bond-farfar?, utbrast Martina i programmet, skrev Aftonbladet.

Under uppväxten så förnekade Martina sin estniska bakgrund, något som hon berättade om i sitt Sommar i P1 år 2012.

– Som att vara från Finland fast ännu mera Domus-bralla, sa hon då, rapporterade Aftonbladet.

Martina Haag familj – är hon syster med Bea Uusma?

Martina Haags pappa hette Mart Uusma. Han kom till Sverige från Estland i slutet av andra världskriget, och bosatte sig på Lidingö. Under sin livstid arbetade han som arkitekt, vilket Dagens Nyheter skrev i Marts nekrolog.

Marts dog år 2001, 67 år gammal. I en intervju med Expressen har Martina berättat om sin uppväxt i Lidingö.

– Lillsyrran och jag växte upp med panka föräldrar i en av Sveriges rikaste kommuner. Pappa var arkitekt och mamma kartritare på deltid. Det var väldigt viktigt att ha kläder av rätt märke och att åka på skidsemester till Chamonix och jag blev den skitjobbiga, bråkiga ungen som skolkade från skolan.

Martina Haags lillasyster Beatrice "Bea" Uusma föddes den 20 mars 1966.

Bea Uusma och Martina Haag. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Har Martina Haag barn?

Ja, Martina Haag har fyra barn tillsammans med sin ex-man Erik Haag. 1996 föddes sonen Jackson, följd av dottern Lucia som kom 1999. År 2003 kom sonen Dino, och år 2008 föddes dottern Diana. Barnen har valt att inte leva i offentligheten, men dottern Lucia är kulturskribent på Sydsvenskan.



Martina Haag med dottern Diana. Bildkälla: Martina Huber / TT Bild

Var Martina Haag gift med Erik Haag?

Ja, Martina Haag och Erik Haag träffades på en charterresa till Cypern 1994. Femina har skrivit att de gifte sig året därpå.

Martina och Erik Haag på biopremiär 1998. Bildkälla: Erhan Güner/TT Bild

När skilde sig Martina Haag och Erik Haag?

År 2013 ansökte Erik Haag om skilsmässa. Då hade han och Martina varit gifta i 18 år. Martina bestred skilsmässan – hon vägrade helt enkelt att skriva under papprena, rapporterade Hänt.

– Det där är så vidrigt, jag finner inte ens ord för vad jag tycker. Det är klart att jag skulle kunna säga massa tillbaka men vet du, jag vill verkligen inte för en sekund ge bränsle till den där vidriga elden, Martina till Hänt då.

Erik och hans kollega Lotta Lundgren, som hade börjat jobba ihop redan år 2010, hade fallit för varandra och blivit kära. Lotta var också gift under den här tidpunkten, och även hon valde att skilja sig från sin make då.

Erik Haag började jobba med Lotta Lundgren redan år 2010. Här tillsammans med Henrik Schyffert. Trion gjorde programmet Landet Brunsås tillsammans. Bildkälla: Dag Hansson/TT Bild

Erik Haag och Lotta Lundgren i samband med Historieätarna år 2012. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild Erik Haag och Lotta Lundgren när de presenterades som julvärdar år 2017. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Har Martina Haag en ny pojkvän eller partner i dag?

Huruvida Martina Haag har en partner idag eller inte är inte någonting som hon har gått ut med, men hon är sedan ett år tillbaka skriven på en adress i Gamla Stan tillsammans med en Tobias Karlsson som är 49 år gammal. Huruvida de har en relation eller inte är inte någonting som Martina har berättat om.

I en intervju med Expressen så fick Martina frågan om varför hon inte pratar om sitt kärleksliv.

– Därför att allt inte behöver vara offentligt. Jag kommer aldrig gå ut och prata om någon ny kille, sa hon då.

– Och det finns ingen anledning att dra in mitt privatliv i saker, tillade hon senare.

Har Martina Haag Instagram?