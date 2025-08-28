TV4 blir betalkanal – lämnar marknätet

Under torsdagen meddelade TV4:s vd Mathias Berg att kanalen lämnar marknätet för att i stället satsa på sin strömningstjänst TV4 Play.
På strömningstjänsten kan tittare fortfarande ta del av program och nyhetssändningar kostnadsfritt med reklam. Däremot kommer det inte gå att ta del av TV4-kanalen utan att vara betalande kund, skriver TV4 Nyheterna.
"Ekonomiskt och strategiskt"
Beslutet är både ekonomiskt och strategiskt motiverat, säger Mathias Berg.
— Kostnaderna vi har i dag är för höga för att det ska vara ett bra ekonomiskt beslut att fortsätta distribuera (via marknätet), säger han till TV4 Nyheterna.
För de hushåll som ser på kanalen via andra, avgiftsbelagda distributionsformer – som kabel-tv, satellit eller stadsnät – sker ingen förändring.