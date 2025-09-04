Julia Dufvenius och hennes make Christopher Wollter har nu skrivit en bok om hans sexmissbruk, och den otrohet han utsatte sin fru för under 10 års tid.

1998 blev skådespelaren Julia Dufvenius och Christopher Wollter ett par. År 2000 föddes dottern Tilde, och år 2006 kom sonen Vide.

Christopher Wollter var otrogen mot Julia Dufvenius

Julia och Christopher gifte sig år 2005, och på ytan såg allt kanske perfekt ut. Men verkligheten var en helt annan. I själva verket så var nämligen Christopher notoriskt otrogen mot Julia i tio års tid.



I Skavlan och Sverige berättar Julia om ilskan hon kände gentemot sin make.

Christopher Wollter och Julia Dufvenius. Bildkälla: Magnus Lejhall/TT Bild

– Så lätt kommer du inte undan, ditt jävla as. Nu ska du få känna på min smärta. Förbered dig på tusen pungsparkar, stå still och håll käften. Där var vi lite. Det var flera lager. Det ena var ren och skär sorg, säger hon i programmet, uppger Aftonbladet.

Julia berättar att hon både skrek och bet sin make.

– Jag sparkade dig på benet och jag anklagade och kunde väcka dig mitt i natten och jag skrek, jag klippte sönder alla dina kläder och jag tvingade ut dig på Strandvägen någon dag med alla dina kalsonger och jag skrek: "Ta alla dina knullkalsonger och dra åt helvete".

Julia Dufvenius och Christopher Wollter släpper boken Välkomna till vårt äktenskap

Nu har paret under fyra års tid tillsammans skrivit boken "Välkomna till vårt äktenskap". På Instagram berättar Julia och Christopher mer om processen.

Julia Dufvenius. Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT Bild

"Vi var unga, vi famlade, vi behövde hjälp, föll och påbörjade vår resa. Följ med oss in i det mörka och ut i det ljusa. Det tog oss 4 år att skriva den här boken. Som jag önskar att den hade funnits att läsa då för 16 år sedan. Vad är sexmissbruk, finns det ens? Finns rätt hjälp att få? Vad är att vara stark? Tror jag på förlåtelse? Kan djupa sår läkas? Kan brutal ärlighet och hårt arbete vara vägen? Vågade jag prova? JA!", skriver hon på Instagram och avslutar med "Stoffe, jag älskar dig!".

I kommentarsfältet hyllas Julia och Christopher av kända profiler som Ann Söderlund, Eva Röse, Hanna Hedlund, Anna Lindmarker, Anitha Clemence, Alexandra Rapaport och Niklas Strömstedt.



