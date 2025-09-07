Sveriges mästerkock anmält efter Mischas ord: "Kränkande"

Det som Mischa Billing sa till en av de tävlande i TV4-succén Sveriges mästerkock har nu väckt starka reaktioner, och kallas för "kränkande och könsdiskriminerande".

Sveriges mästerkock är inne på sin 16:e säsong, och i år utgörs juryn av Mischa Billing, Niklas Ekstedt och Thomas Sjögren. Den smaksäkra trion ska lyckas hitta Sveriges bästa amatörkock, och bland risottos, nudlar och egenskjutet kött finns det säkert en vinnare någonstans.

Mischa Billings ord om äldre män i Sveriges mästerkock

I ett av säsongens tidigare avsnitt så presenterade Mischa Billing en teori som hon har. Billing gjorde sin första jurytjänst år 2015, och genom åren har hon sett både ungtuppar och gamla stötar laga mat med blandat resultat.

Mischa Billing. Bildkälla: TV4

Mischa tror att äldre män har större svårigheter att hänga sig kvar i tävlingen och klara av den pressen som det innebär att stå i ett kök.

– Historiskt sett i Mästerkocken så är det så att 50-plussarna dom orkar inte riktigt hela vägen. Det är väldigt tufft tempo och också krävande fysiskt, säger Mischa Billing i Sveriges mästerkock.

Till en av de män som söker så säger Mischa:

– Det jag tänker på är av min erfarenhet att vara jury i det här att män i din ålder har lite problem att orka hela vägen om man säger så. Kommer du orka?, undrar Mischa samtidigt som ett montage visas över lite äldre män som sökt till programmet.

Deltagaren fick höra av Mischa Billing att äldre män har svårt att hänga med. Bildkälla: TV4

Sveriges mästerkock anmäls

De här orden har nu fått en tv-tittare att reagera. Nyheter24 har tagit del av en anmälan till Granskningsnämnden, där en tittare känner sig kränkt av orden.

"Vid ett tillfälle uttrycker en av programledare (Jury) Mischa Billing att män över en viss ålder inte är lämpade eller förmår att gå långt i tävlingen. Detta är både könsdiskriminerande och åldersdiskriminerande. Således kränkande gentemot såväl deltagare i tävlingen som programmets tittare", skriver tittaren Christopher i sin anmälan.