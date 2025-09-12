Julia Dufvenius tjänar mycket mer än Christopher Wollter

Hur mycket tjänar egentligen Julia Dufvenius och Christopher Wollter? Det avslöjar vi här.

Det var för drygt en vecka sedan som skådespelarparet Julia Dufvenius och Christopher Wollter gick ut med att de nu släpper boken ”Välkomna till vårt äktenskap – kuken”, som handlar om att Wollter bedrog Julia i över tio år med över 90 olika partners.

Profilerna har varit ett par i 27 år.

I samband med boksläppet gästade Julia Dufvenius och Christopher Wollter premiäravsnittet av Fredrik Skavlans nya talkshow ”Skavlan och Sverige” där de berättade om anledningen till varför de skrivit boken samt om åren som de levt tillsammans.

– Jag har kastat ut honom på Strandvägen, kastat hans kalsonger på honom och skrikit 'här har du dina knullkalsonger', berättade Julia.

Paret på röda mattan. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT

På Instagram skrev Wollter ett inlägg om boken.

"Den kommer säkert uppröra men förhoppningsvis också beröra, ge ökad förståelse och gråskalor till ett beteende som fortfarande är stigmatiserat: sexmissbruk/sexberoende", skrev Wollter i sitt inlägg.

Men reaktionerna lät sig inte väntas på.

Flertalet stora namn i svenska journalistbranschen har skrivit ut sina tankar om det hela och man kan gott säga att de inte sparar på krutet angående kritik mot Wollter.

Expressens Cecilia Hagen skrev en kolumn med namnet "Ingen orkar bry sig om en ful sexmissbrukare" medan Irena Pozar skrev en text för Aftonbladet med namnet "Det är inte otrohet, det är psykisk misshandel".

"Det står givetvis Christopher Wollter och Julia Dufvenius fritt att göra som de vill, och att fortsätta välja varandra tills döden skiljer dem åt. Men att framställa det som en dygd för en kvinna att uppoffra sig själv för sin man är helt åt helvete", skriver Irena bland annat.

Boken har i största allmänhet fått sociala medier att koka över under veckans gång. Profilerna dök även upp i SVT:s succéprogram "Det sitter i väggarna" vilket senare fick programmet anmält.

Så mycket tjänar Christopher Wollter och Julia Dufvenius

Många har spekulerat i om paret skrivit boken av anledningen att hjälpa folk eller om de helt enkelt vill tjäna sig en hacka på det hela.

Men hur mycket deg klirrade då in för paret under senaste bokslutet?

För Julia landade den förvärvsinkomsten på 629 300 kronor med ett överskott på 256 611 kronor. Men för Wollter trillade det in mindre.

Hans inkomst landade på 396 200 kronor med ett överskott på kapital som låg på 102 743 kronor.