Bobby Hart som skrev flera av The Monkees stora hitlåtar, tillsammans med kollegan Tommy Boyce, har avlidit, rapporterar amerikanska medier.

Bobby Hart är död. Mest känd är den amerikanska artisten och låtskrivaren för låtar som Last train to Clarksville och I’m not your steppin’ stone, som han skrev tillsammans med Tommy Boyce skrev för The Monkees, som var ett av de största banden i slutet av 1960-talet.

”Jag tackar dem inte bara för att ha skrivit många av våra största hits, som producenter bidrog de i allra högsta grad till att skapa det unika Monkee-soundet som alla känner till och älskar”, skrev The Monkees Micky Dolenz i förordet till Harts memoarer från 2015 som citeras av ABC News.

”Boyce and Hart”, som de blev kända som, skrev bland mycket annat även ledmotivet till den amerikanska långköraren Våra bästa år (Days of our lives).

Enligt ABC News avled Bobby Hart i sitt hem i Los Angeles. Han blev 86 år.



