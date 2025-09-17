Anmäls efter TV4-stjärnans beteende: "Ett solklart fall"

TV4:s succéprogram Sveriges mästerkock anmäls på nytt – efter jurymedlemmen Mischa Billings beteende mot en av de manliga deltagarna.

Sveriges Mästerkock har rullat på TV4 sedan 2011. Genom åren har tittarna bjudits på färgstarka jurymedlemmar som Per Morberg, Leif Mannerström, Markus Aujalay och Tom Sjöstedt. År 2015 anslöt Mischa Billing, och hon har varit med i varje säsong fram till våren 2025 då hon tog en välbehövlig paus – men hon gjorde faktiskt comeback i höstens Mästerkock som just nu rullar på TV4.

TV4. Bildkälla: Stella Pictures.

Programmet är – fortfarande efter alla år – en stor tittarsuccé. Programmet som sändes den 7 september sågs av över 800 000 tittare. Detta enligt siffror från MMS som sammanställt både linjär tittning men även online.

Sveriges mästerkock brukar kanske för det mesta väcka matlust hos tittarna, och spänningen kan vara olidlig när de duktiga deltagarna ska lyckas sätta alla viktiga smaker men även klara av den stressen som det kan innebära att stå i ett kök.

Mischa Billing kritiserad efter beteendet i Sveriges Mästerkock

I ett av säsongens avsnitt så blev en manlig sökande ifrågasatt av Mischa Billing på grund av sin ålder.

Mischa Billing. Bildkälla: TV4

– Historiskt sett i Mästerkocken så är det så att 50-plussarna dom orkar inte riktigt hela vägen. Det är väldigt tufft tempo och också krävande fysiskt, sa Mischa Billing i Sveriges mästerkock, och vände sig sedan till den tävlande:

"Det jag tänker på är av min erfarenhet att vara jury i det här att män i din ålder har lite problem att orka hela vägen om man säger så. Kommer du orka?", sa Mischa Billing till mannen.

Hennes kommentar väckte starka reaktioner redan första gången det sändes, och Nyheter24 rapporterade då om hur en tittare valde att anmäla programmet till Granskningsnämnden.

"Vid ett tillfälle uttrycker en av programledare (Jury) Mischa Billing att män över en viss ålder inte är lämpade eller förmår att gå långt i tävlingen. Detta är både könsdiskriminerande och åldersdiskriminerande. Således kränkande gentemot såväl deltagare i tävlingen som programmets tittare", skrev tittaren Christopher i sin anmälan.

Trots Mischas ord om att äldre kanske inte alltid pallar trycket så gick den tävlande mannen vidare. Bildkälla: TV4

Sveriges mästerkock anmält på nytt

Nyheter24 kan nu avslöja att ännu en anmälan har kommit in till Granskningsnämnden efter Mischa Billings ord.

"I programmet Sveriges mästerkock uttalar jurymedlemmen Mischa Billing vid UPPREPADE tillfällen att två av deltagarna i tävlingen är gamla gubbar och gubbstruttar som att man med rätta kan ifrågasätta meningen med att få vara med i tävlingen. Sedan fortsätter hon hela tiden med att inte kalla dem vid sina namn utan bara att de just är gubbar. Detta är ett solklart fall av såväl könsdiskriminering som åldersdiskriminering", skriver anmälaren Christer och fortsätter:

"Jag vill även särskilt framhålla att nämnden beaktar förhållandet hur reaktionerna hade varit och blivit om en manlig jurymedlem hade kallat två kvinnliga deltagare för KÄRRINGAR och ifrågasatt vad kärringar hade att göra i tävlingen!".