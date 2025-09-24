I det brittiska spriondramat Slow Horses på Apple+ så får tittarna bekanta sig med den curryätande och ständigt fisande Jackson Lamb – spelad av Gary Oldman – och hans MI5-adepter på Slough house.

Vilket datum har Slow horses säsong 5 premiär?

Slow Horses nya säsong har global premiär den 24 september 2025 på Apple TV+. CNet skriver att det släpps två avsnitt den 24 september, och sedan får man snällt vänta på ett avsnitt i veckan fram till den 22 oktober 2025.

Gary Oldman som Jackson Lamb i Slow horses. I september 2025 har den femte säsongen premiär. Bildkälla: Jack English/Apple TV+ via AP/TT Bild

Slow horses säsong 5 handling – finns det någon trailer?

Serien är baserad på Mick Herrons bokserie om Slough house, och den femte säsongen är baserad på Herrons bok London rules, har Imdb skrivit.

Annons

Mick Herron har skrivit bokserien om Slough house. Bildkälla: AP Photo/Matt Dunham/TT Bild

Utan att spoila för mycket så är det även ett annalkande terrordåd som Slough house måste stoppa, har Radio Times rapporterat.

Hur många avsnitt består Slow horses säsong 5 av?

Den femte säsongen av Slow horses består av totalt sex stycken avsnitt, enligt filmdatabasen Imdb.

Annons

I en intervju med Deadline berättade Gary Oldman om känslorna han har kring att göra Slow horses.

– Det är gåvan som fortsätter att ge. Jag avgudar skiten ur den serien, och alla människor. Det är en så underbar sak att vara en del av. Kanske har serien blivit så stor för att karaktärerna är människor vi kan relatera till, sa Gary Oldman och förklarade vidare att Slow horses ju inte handlar så mycket om Aston Martins och casinon, utan snarare om riktiga människor.

Slow horses säsong 5 rollista – vilka skådespelare är med?

I vanlig ordning är det den Oscarsvinnande britten Gary Oldman som gestaltar Jackson Lamb, chefen över M15-avknoppningen Slough house där alla "misslyckade" agenter hamnar. Det lite ruffiga Slough house är långt ifrån det lyxiga och moderna MI5-högkvarteret i Regents park.

Jack Lowden spelar den hungriga MI5-agenten River Cartwright som stoppas in i Slough house efter att en övning gick hemskt fel.

Jack Lowden som River Cartwright i Slow horses. Bildkälla: Apple TV+ via AP/TT Bild

I rollen som Diana Taverner, chefen över MI5, ser vi Kristin Scott Thomas.

Andra roller spelas av:

Saskia Reeves som Catherine Standish

Rosalind Eleazar som Louisa Guy

Christopher Chung som Roddy Ho

Aimee-Ffion Edwards som Shirley Dander

Christopher Chungs karaktär Roddy Ho kommer i den nya säsongen få en allt mer central del. I en intervju med The Guardian har Christopher Chung berättat om hur han blir igenkänd på stan – och det är inte många som tycker om hans karaktär.

– Igår kom en kille fram till mig och sa "Är det du från Slow Horses? Du är hemsk!" eller ibland "Du är puckad". Men elakheterna är ofta sagda med kärlek. Som skådespelare vill jag ha lite effekt, så det är verkligen trevligt, berättade Chung för Guardian.

Christopher Chung. Bildkälla: Danny Moloshok/Invision/AP/TT Bild

Blir det en säsong 6 av Slow horses?

Ja! Härliga nyheter för alla Slow horses-fans. Den sjätte säsongen är redan inspelad, vilket Tech Radar har skrivit om. Även en sjunde säsong är planerad, och enligt Deadline så påbörjas inspelningarna av den sjunde säsongen sent i september eller tidigt i oktober 2025.

Att tittarna inte behöver vänta särskilt länge mellan varje säsong är något av ett framgångskoncept. Men det har ett pris. Seriens tidigare exekutive producent Will Smith berättade i en intervju med Deadline om schemat som var "bananas".

– När vi skrev på den femte säsongen så spelade vi in den fjärde säsongen och redigerade den tredje säsongen. Det är briljant, det är oerhört berusande och allt är uppe och rullar samtidigt. Men man måste jonglera. Man går från "Det är här River är i femte säsongen till "Oj, vänta, Saskia har en fråga om hennes fjärde scen i den fjärde säsongen" till "Oj, vi måste fixa den tredje säsongen". Men det är en så otrolig serie, ett så otroligt gäng, briljanta manusförfattare, briljanta skådespelare, producenterna, regissörerna och Apple. Det är fantastiskt att få vara mitt i det, sa han då.