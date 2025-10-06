Nyheter24
Skådespelaren Eva Bysing död

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 11:23
Uppdaterad: 6 okt. 2025, kl. 11:37
Skådespelaren Eva Bysing död. Foto: Janerik Henriksson / TT

Skådespelaren och sångerskan Eva Bysing är död, skriver Aftonbladet. Hon blev 82 år gammal.

Skådespelaren och sångerskan Eva Bysing är död. Hon blev 82 år gammal.

Hennes styvson bekräftar bortgången för Aftonbladet.

”Det stämmer tyvärr. Eva gick bort natten mot fredagen den 26:e september efter en tids sjukdom”, skriver han i ett sms till tidningen.

Eva var bland annat känd för sin roll som landskapsvärdinna i ”Hylands hörna” i mitten av 1960-talet. Hon har även medverkat i SVT:s långkörare ”Rederiet” där hon spelade karaktären Irma Larsson.

LÄS MER: Bengt Magnusson gör comeback – i TV3

Senaste nytt
