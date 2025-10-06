Skådespelaren Eva Bysing död

Skådespelaren och sångerskan Eva Bysing är död. Hon blev 82 år gammal.
Hennes styvson bekräftar bortgången för Aftonbladet.
”Det stämmer tyvärr. Eva gick bort natten mot fredagen den 26:e september efter en tids sjukdom”, skriver han i ett sms till tidningen.
Eva var bland annat känd för sin roll som landskapsvärdinna i ”Hylands hörna” i mitten av 1960-talet. Hon har även medverkat i SVT:s långkörare ”Rederiet” där hon spelade karaktären Irma Larsson.
