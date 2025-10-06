Skådespelaren Eva Bysing död

Skådespelaren och sångerskan Eva Bysing är död, skriver Aftonbladet. Hon blev 82 år gammal.

Hennes styvson bekräftar bortgången för Aftonbladet.

”Det stämmer tyvärr. Eva gick bort natten mot fredagen den 26:e september efter en tids sjukdom”, skriver han i ett sms till tidningen.