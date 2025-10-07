Håkan Nesser nekas resning – det här väntar nu

Författaren Håkan Nesser får avslag på sin resningsansökan i Högsta domstolen efter att ha begärt ny prövning, skriver Aftonbladet.

75-årige Håkan Nesser dömdes i fjol till 1,5 års fängelse för tre fall av grovt skattebrott.

HD har tidigare sagt nej till att pröva Nessers fall, men i denna resningsansökan hävdade hans ombud att rättegångsfel begåtts.

Nesser och ytterligare en person har dömts för att tillsammans ha fört ut nära 15 miljoner kronor ur bolag på Malta utan att redovisa utdelningarna för Skatteverket. De har medgett att de lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket, men hävdar att det inte gjordes med uppsåt.

Nesser har hela tiden beskrivit det som ett oavsiktligt misstag av hans rådgivare. Hovrätten ansåg dock att han borde ha insett att det fanns en stor risk för att uppgifterna var felaktiga, och han ansågs därför ha haft likgiltighetsuppsåt.