Håkan Nesser nekas resning – det här väntar nu

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 12:58
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 16:03
Håkan Nesser
Håkan Nesser nekas resning. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Författaren Håkan Nesser får avslag på sin resningsansökan i Högsta domstolen efter att ha begärt ny prövning, skriver Aftonbladet.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

75-årige Håkan Nesser dömdes i fjol till 1,5 års fängelse för tre fall av grovt skattebrott.

HD har tidigare sagt nej till att pröva Nessers fall, men i denna resningsansökan hävdade hans ombud att rättegångsfel begåtts.

Nesser och ytterligare en person har dömts för att tillsammans ha fört ut nära 15 miljoner kronor ur bolag på Malta utan att redovisa utdelningarna för Skatteverket. De har medgett att de lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket, men hävdar att det inte gjordes med uppsåt.

Nesser har hela tiden beskrivit det som ett oavsiktligt misstag av hans rådgivare. Hovrätten ansåg dock att han borde ha insett att det fanns en stor risk för att uppgifterna var felaktiga, och han ansågs därför ha haft likgiltighetsuppsåt.

Håkan Nesser debuterade som författare 1988 och har skrivit 48 böcker som sålts i omkring 20 miljoner exemplar världen över.

