Nyheter24
Annons
Nöje /Kultur /Gene Simmons

Legendariska Kiss-basisten i bilolycka

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 07:55
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 08:06
Gene Simmons spelade på Liseberg i Göteborg 2024. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Gene Simmons har varit inblandad i en bilolycka. Den legendariska Kiss-basisten tuppade av vid ratten och körde in i en annan bil i Los Angeles, säger hans fru Shannon till TMZ.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Gene Simmons

Gene Simmons fördes till sjukhus, men blev snart utskriven och vilar ut i hemmet. Han väntas inte ha fått några bestående men av olyckan och ingen annan blev heller skadad.

Tappade kontrollen över bilen

+ Missa inget viktigt, följ oss på Google

Olyckan skedde på Pacific Coast Highway i Los Angeles-stadsdelen Malibu. Simmons tappade kontrollen över bilen som plötsligt kom över på motsatta körbanan och färdades mot trafiken innan den krockade in i ett parkerat fordon.

76-årige Gene Simmons fru Shannon säger till TMZ att han avskyr att dricka vatten och var uttorkad efter att ha börjat med en ny medicin, vilket ska ha fått honom att tuppa av vid ratten.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:47
Nöje
/ Kultur

Ny Alfons Åberg-bok ges ut postumt

Idag
07:55
Nöje
/ Kultur

Legendariska Kiss-basisten i bilolycka

Idag
07:08
Nöje
/ Kultur

De tippas ta hem Nobelpriset i litteratur

Igår
11:27
Nöje
/ Kultur

Brassaï visas på Moderna Museet

Igår
11:24
Nöje
/ Kultur

Sju Nobelpris som chockade världen

Igår
10:46
Nöje
/ Kultur

MSB tror på statlig finansiering av marknätet

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons