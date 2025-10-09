Legendariska Kiss-basisten i bilolycka

Gene Simmons har varit inblandad i en bilolycka. Den legendariska Kiss-basisten tuppade av vid ratten och körde in i en annan bil i Los Angeles, säger hans fru Shannon till TMZ.

Gene Simmons fördes till sjukhus, men blev snart utskriven och vilar ut i hemmet. Han väntas inte ha fått några bestående men av olyckan och ingen annan blev heller skadad.

Tappade kontrollen över bilen

Olyckan skedde på Pacific Coast Highway i Los Angeles-stadsdelen Malibu. Simmons tappade kontrollen över bilen som plötsligt kom över på motsatta körbanan och färdades mot trafiken innan den krockade in i ett parkerat fordon.