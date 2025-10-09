Legendariska Kiss-basisten i bilolycka

Gene Simmons fördes till sjukhus, men blev snart utskriven och vilar ut i hemmet. Han väntas inte ha fått några bestående men av olyckan och ingen annan blev heller skadad.
Tappade kontrollen över bilen
Olyckan skedde på Pacific Coast Highway i Los Angeles-stadsdelen Malibu. Simmons tappade kontrollen över bilen som plötsligt kom över på motsatta körbanan och färdades mot trafiken innan den krockade in i ett parkerat fordon.
76-årige Gene Simmons fru Shannon säger till TMZ att han avskyr att dricka vatten och var uttorkad efter att ha börjat med en ny medicin, vilket ska ha fått honom att tuppa av vid ratten.