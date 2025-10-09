Drake försökte stämma Kendrick Lamars pedofilanklagelser

Rapparen Drake delar skivbolaget Universal med Kendrick Lamar. När Lamar i sin låt Not like us anklagade Drake för att vara pedofil blev det för mycket för Drake.

Kendrick Lamars Not like us slog ner som en bomb när den släpptes i maj i fjol och blev en av 2024 års i särklass mest spelade låtar på streamingplattformarna.

Kendrick Lamar framförde disslåten mot Drake på Super Bowl. Bildkälla: AP Photo/Brynn Anderson/TT Bild

I låten anklagar han rapparen Drake och hans följe för att vara "kriminella pedofiler som allmänheten borde varnas för". Verket var en del i en segdragen konflikt mellan de två världsstjärnorna som går tillbaka till det tidiga 2010-talet.

Drake stämde skivbolaget Universal för Not like us med Kendrick Lamar

I januari i år stämde Drake sitt skivbolag Universal Music för ärekränkning och trakasserier eftersom bolaget gett ut och marknadsfört Lamars disslåt. Drake hävdade att skivbolaget valt "girighet och vinstintressen framför sina artisters säkerhet och välbefinnande".

Rapparen Drake. Bildkälla: AP Photo/Mark J. Terrill/TT Bild

Men på torsdagen meddelade den federala domaren Jeannette A Vargas via ett skriftligt utlåtande att stämningsansökan avfärdas.

Enligt BBC så kommer Drake att överklaga beslutet.

Drakes vänskap med Millie Bobby Brown ifrågasatt – anklagades för grooming

År 2018 rapporterade flera medier om reaktionerna på Drakes vänskap med skådespelaren Millie Bobby Brown. Drake var 31 år gammal när han inledde vänskapen med den då 13-åriga Millie.

– Jag älskar honom. Jag träffade honom i Australien och helt ärligt så är han så fantastisk. Han är en bra vän och en riktigt bra förebild. Vi skrev med varandra i förgår och han skrev "Jag saknar dig så mycket", och jag svarade "Jag saknar dig ännu mer". Han är toppen, sa Millie i en intervju då, via E! News.

Millie Bobby Brown och Drake 2017. Bildkälla: Stella Pictures.

Drake anklagades då för att ägna sig åt grooming. Några reaktioner då löd:

"Drake är läskig som messar Millie och bjuder ut henne på middag. Hon är 14 och han är över 30. Det är så obehagligt".

"Millie är oskyldig och kanske har en crush, men Drake ska absolut inte skicka sms till henne där han skriver att han "saknar henne så mycket".

Drake har förnekat anklagelserna

Kendrick Lamar har anklagat Drake för att ha haft relationer med minderåriga, något som Drake starkt förnekat har BBC rapporterat.