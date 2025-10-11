Rocksångaren John Lodge från Moody Blues har dött

En av rockmusikens stora ikoner har gått bort.

John Lodge, sångare, basist och låtskrivare i det brittiska progrockbandet Moody Blues har avlidit vid 82 års ålder.



Enligt John Lodges familj somnade han in fridfullt, omgiven av nära och kära och med Everly Brothers och Buddy Holly i högtalarna, skriver The Guardian.

Lodge föddes i Birmingham 1943 och gick med i Moody Blues 1966 strax före genombrottet med albumet ”Days of future passed”. Han spelade på några av gruppens mest kända låtar, som ”Nights in white satin”, ”Question” och ”Isn't life strange” och han var med hela vägen fram till bandets pension 2018.