Chris O'Neill i storbråk med känd författare: "Han vrålade"

Den brittisk-amerikanska affärsmannen Chris O'Neill fick prinsessan Madeleine på fall år 2010, och resten är historia. Idag är de gifta och har tre barn ihop – prinsessan Leonore, prinsessan Adrienne och prins Nicolas.

Efter att ha bott i både London och i Florida så har hela familjen nu kommit till Sverige för att slå sig till ro och låta barnen gå i svensk skola. Familjen bor idag i Hovstallet invid Strandvägen på Östermalm.

Hovstallet i Stockholm. Här bor idag prinsessan Madeleine med maken Chris O'Neill och de tre barnen.Jacob Zocherman/SvD/TT Bild

Där bor de i en våning om sju rum som topprenoverats för flera miljoner. Bakom de maffiga tegelväggarna som sträcker sig över ett stort kvarter så finns det även en grönskande trädgård, en porlande damm, garage för ett 20-tal bilar och givetvis även plats för hästar.

Chris O'Neill har en lång karriär bakom sig inom finansvärlden – en bransch han växt upp i. Vad många kanske inte vet är nämligen att Chris pappa Paul Cesario O'Neill var en oerhört framgångsrik finansman. Med studier på Harvard i ryggen så drog Chris pappa igång vad som senare skulle bli en av världens största hedgefonder: Odyssey Partners.

Chris, som gått i sin pappas fotspår, har tidigare varit delägare i Noster Capital och varit anställd på NM Rothschild & Sons samt Steinberg Asset management. I många år jobbade han med betallösningar för företaget Wilton Payments.

Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Men efter flytten till Sverige så har Chris O'Neill startat ett eget bolag i form av Belgravia Advisors som ägnar sig åt finansiell rådgivning. Chris har även fått med sig vännerna Cedric Notz och Marco Wajselfisz ombord.

Sedan Chris och prinsessan Madeleine träffades år 2010 så har en inte alltid så smickrande bild målats upp i media. Legendariska är bilderna där han pekar fuck you-finger åt en paparazzifotograf på Manhattan, han har skapat rubriker för sitt cigarettrökande och när han bjöd in Maddes ex-pojkvän Jonas Bergström på en shots-duell eller när han flera gånger har hamnat i Skatteverkets klor.



Författaren Pascal Engman om bråket med Chris O'Neill: "Han vrålade"

Nu framkommer det nya uppgifter från Chris O'Neills förflutna. Det är författaren Pascal Engman som i en ny intervju berättar om när hans vägar korsades med O'Neills.

Pascal Engman har skrivit flera storsäljande thrillers så som Eldslandet, Råttkungen, Änkorna och Kokain. Men innan Engman helt och fullt satsade på en karriär som författare jobbade han som reporter på bland annat Nyheter24 men senare också på Expressen.

Pascal Engman. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Under sin tid som reporter på Expressen så har Pascal Engman träffat flera kungligheter och kändisar. Och inte alla har varit så trevliga.

I en ny intervju med Svensk Dam berättar Pascal Engman om hur han försökte få till en intervju med Chris O'Neill dagen före dennes bröllop med prinsessan Madeleine år 2013.

Chris O'Neill hade varit ute på krogen och festat – kanske kring de välkända vattenhålen kring Stureplan – när Engman fick korn på "Maddes man".

Krogtäta Stureplan i Stockholm. Bildkälla: Hasse Holmberg/TT Bild

– Chris O'Neill är väl den mest intressanta karaktären. Han har också blivit arg på mig en gång. Han skrek: "I can see you but i don't want to talk to you". När jag försökte få till en intervju när han var påväg hem från krogen dagen innan hans bröllop med prinsessan Madeleine. Då vrålade han utanför hovstallet, minns Pascal Engman.

Prinsessan Madeleine och Chris O Neill när de gifte sig år 2013. Bildkälla: Bertil Enevåg Ericson/TT Bild

Så kan det gå!