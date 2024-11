Prinsessan Madeleine festade med svenska kändisen i New York

Under torsdagskvällen gick Childhood Foundations årliga välgörenhetsgala av stapeln i New York. Kuvertavgiften startade på 15 000 kronor och uppåt, och i de anrika lokalerna på 583 Park Avenue i New York så slogs dörrarna upp till en påkostad middag och gala för gästerna. Särskilt speciellt var det då World Childhood Foundation firade 25 år, och prinsessan Madeleine var givetvis på plats.

Prinsessan Madeleine. Bildkälla: Pontus Höök/TT Bild

Klädseln var black tie, och under kvällen var det underhållning, dans och auktioner där pengarna går till organisationens viktiga arbete. Bland det som auktionerades ut fanns extremt exklusiva diamantörhängen, fyra dygn i en Toscansk villa, fyra courtsidebiljetter till Brooklyn Nets eller en påkostad middag lagad av Pontus Frithiof, skriver Childhood på sin hemsida.

Kvällen inleddes med en cocktailmottagning klockan 18.00 som sedan följdes av middag klockan 19.00. Prinsessan Madeleine strålade i en smaragdgrön klänning från märket Self Portrait – som inte var helt billig. Nyheter24 kan nämligen avslöja att den gick loss på 6 900 kronor. Men prinsessan Madeleine matchade med betydligt billigare accessoarer – i alla fall var hennes glittrande klackar från kedjan Zara – och de kostar bara ett par hundralappar, vilket väl får ses som budget i sammanhanget.

Prinsessan Madeleines "budgetskor" från Zara. Bildkälla: Pontus Höök/TT Bild

Prinsessan Madeleine festade med svenska kändisen

På röda mattan var bland annat CNN:s kända nyhetsankare Julia Chatterley, designern Anne Fontaine, journalisten Lovisa de Geer och prinsessan Madeleines bästa vän Louise "Lussan" Thott. Ett annat välbekant och känt ansikte på den lyxiga festen var ingen mindre än den svenska modeprofilen och entreprenören Sofi Fahrman Engelbert.

Sofi Fahrman är modeprofilen som idag bloggar på Elle och även har grundat företaget Pick a poppy som gör dukningsdetaljer – allt från bordstabletter, underlägg, tallrikar, servetter och muggar.

Sofi, som har över 140 000 följare på instagram, har även podden Trettio plus trevar tillsammans med Klara Doktorow och Tove Norström. Men att Madeleines och Sofis vägar korsades under kvällen är inte konstigt – de har varit nära vänner i flera år, och när Madeleine brutit förlovningen med Jonas Bergström och flydde till New York så fick hon stort stöd av Sofi som också bodde där då.

Prinsessan Madeleine, Sofi Fahrman, Louise Thott och Lovisa de Geer på Childhood-galan i New York. Bildkälla: Pontus Höök/TT Bild

Tjejerna var fantastiskt fint klädda alla fyra! Bildkälla: Stella Pictures.

Sofi var även en självskriven gäst när prinsessan Madeleine och Chris O'Neill gifte sig, och hon har även varit med på alla barnens dop.

Men när Sofi gifte sig med techmiljadären Filip Engelbert i Venedig så missade dessvärre Madeleine festligheterna, något hon beklagade sig över. "SOM jag önskar att jag kunde vara där med er!", kommenterade Madeleine på en av Sofies bröllopsbilder då, rapporterade Svensk Dam.

Nåväl, från bilderna från Childhoods gala så ser det ut som att Madeleine och Sofi hade en toppenkväll