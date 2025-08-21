Nyheter24
Nöje /Kungligt /Kung Carl XVI Gustaf

Kändismannens pik efter hyllade bilden på kungen och kyrkan

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 14:52
Kyrkflyttning
Kung Carl XVI Gustaf var på plats i Kiruna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Flytten av Kiruna kyrka har blivit en världsnyhet. Men någonting annat som drog blickar till sig – det var en detalj på Kung Carl XVI Gustaf.

Gabriella Bark
Nöjeschef

Kung Carl XVI Gustaf

Flytten av Kiruna kyrka har blivit en världsnyhet. Kyrkan som är 672 ton tung och 40 meter bred, transporterades på en trailer med 224 hjul mellan tisdag och onsdag. 

Kiruna stad flyttas successivt, som en följd av LKAB:s gruvbrytning men just kyrkflytten är den mest spektakulära delen i stadsomvandlingen och har bevakats av över 40 svenska och utländska mediebolag.

Det hela har kallats för "den största flytten av en byggnad i svensk historia" och totalt så har kyrkan transporterats fem kilometer. Förberedelserna har pågått i åtta år och hundratals människor har varit involverade i projektet. 

LÄS MER: Prins Daniel bryter mot kungens viktiga regel – gång på gång

Kungen undr kyrkförflyttningen
Kungen haffade den första kyrkkaffen. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT
Tusentals människor, både från Kiruna och andra städer samlades längst gatorna för att bevittna den historiska händelsen. Och på plats – det var även Kung Carl XVI Gustaf som anslöt vid tjugo i elva på onsdagsförmiddagen, i sällskap med Norrbottens landshövding Lotta Finstorp.

Efter lunch deltog kungen vid en gudstjänst med musik i en kyrkkåta i nya centrum. Därefter var det dags för ett världsrekordförsök i kyrkkaffe där kungen drack den första av de 3 000 kopparna som skulle tömmas.

På onsdagskvällen stod det klart att det blev ett världsrekord för Kiruna.

Men det var inte bara kafferekordet som uppmärksammades. Kungen drog även till sig blickar av en annan anledning. Någonting som bland annat Edward Blom uppmärksammade. 

LÄS MER: Tittarkaos av Peg Parneviks agerande framför kungafamiljen

Edward Blom
Edward Blom. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT

Edward Bloms pik till allmänheten – och hyllning till kungen

Kungahuset publicerade nämligen en bild på Hans Majestät som spatserar utanför kyrkan. På sig har han en väldigt vacker huvudbonad. Någonting Edward Blom snabbt var inne och hyllade. 

Han hoppas nu att det "kan inspirera andra att anstränga sig lite mer rörande vad de sätter på huvudet".

Edward Blom
Edward Blom kommenterade under Kungahusets bild. Bildkälla: Instagram

Och nu är det väldigt många i kommentarsfältet som håller med. 

LÄS MERDet säger experterna om Parneviks klädchock på Victoriadagen

