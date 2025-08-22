Marius åtalas för våldtäkt under "grabbresa" med Haakon

Den norska "bonusprinsen" Marius Borg Høiby är åtalas för 32 olika brott, däribland fyra våldtäkter. En av våldtäkterna ska ha ägt rum under en "grabbresa" med kronprins Haakon.

Tidigare i veckan landade de chockerande åtalen mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Mette-Marits son Marius är åtalad för 32 olika brott, där fyra av brotten är våldtäkter.

Mette-Marit med sonen Marius. Bildkälla: Lise Åserud / NTB /TT Bild

Marius är åtalad för så kallade sovvåldtäkter. Hans modus operandi ska ha varit att våldta sovande kvinnor och filma själva akten.

En av Marius offer är hans tidigare vän, tv-stjärnan Linni Meister. Hon hade inte en aning om att hon hade utsatts för ett övergrepp av Marius.

Den norska tv-stjärnan Linni Meister. Bildkälla: Stella Pictures

Annons

– Jag kan bekräfta att polisen kallade in Linni på förhör förra veckan, och de berättade att hon hade blivit utsatt för ett övergrepp. Det här kom som en överraskning för henne, och hon var chockad. Hon samarbetar med utredningen, men vill skydda sin lilla familj och därför kommer hon inte att delta i någon offentlig diskussion om det här under tiden som det utreds, sa hennes försvarsadvokat John Christian Elden till Dagbladet då.

Kan ha våldtagit under "grabbresa" med kronprins Haakon

Nu kommer norska Se och hör med skakande uppgifter om en av de våldtäkter som Marius har åtalats för. En av våldtäkterna ägde nämligen i Lofoten – samtidigt som Marius och hans bonuspappa, kronprins Haakon var där på grabbresa, rapporterar Lofotposten.

Marius och kronprins Haakon. Bildkälla: Lise Åserud / NTB/TT Bild

Enligt åtalet ägde en av våldtäkterna rum natten till söndagen den 8 oktober 2023, och den åtalade ska ha träffat offret samma kväll. Våldtäkten ska ha ägt rum på en efterfest – men tidigare under kvällen var han på en filmvisning med sin bonuspappa.

Marius Borg och Haakon. Bildkälla: Torstein Bøe / NTB/TT Bild

Kronprins Haakon och Marius var nyligen på ännu en grabbresa ihop. I somras besökte de Portugal tillsammans med prins Sverre Magnus, 19. Trion flög från Oslo till Lissabon den 22 juli. De kom tillbaka till Norge fem dagar senare. Enligt Se och hör tydde mycket på att de då semestrat ihop i surfparadiset Ribeira d'Ilhas.