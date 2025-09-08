Madeleine och prins Daniels vilda festkväll: "För full..."

Det blev vilt – och sent – när prinsessan Madeleine röjde loss på årets kändisfest. Vid sin sida hade hon sin svåger prins Daniel.

Hösten står runt knuten, och för prinsessan Madeleine innebär det säkert en del jobb med hudvårdsmärket MinLen som väckt stor uppståndelse med, och vars produkter landar i handeln den 13 september.

Trots mycket jobb så har både Madeleine och maken Chris O'Neill hittat tid för lite fest. Under fredagen var det nämligen en enormt stor 50-årsfest på Rosendals trädgårdar på Djurgården i Stockholm.

Födelsedagsbarnet? H&M-miljardären Karl-Johan Persson, som är en nära vän till kungafamiljen sedan "way back".

Prins Daniel och prinsessan Madeleine delar ett skratt. Bildkälla: Mikael Fritzon/TT Bild

Prinsessan Madeleines röjde på kändisfesten

Annons

På den gedigna gästlistan fanns bland andra kronprinsessan Victoria, prins Daniel, skådespelaren Josephine Bornebusch, författaren Alex Schulman och Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.

Det strålade om prinsessan Madeleine, som enligt Expressen bar en klänning för 23 000 kronor.'

Uppträdde på festligheterna gjorde Petter, Mauro Scocco och Linnea Henriksson. Krögaren Anders Timell var även han på plats, och han förevigade just Scocco som framförde låten Sarah – till gästernas förtjusning.

Petter uppträdde på den påkostade festen. Bildkälla: Tim Aro/TT Bild

Precis som Linnea Henriksson. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Annons

Men för prinsessan Madeleine verkar det vara Petter som gäller för hela slanten. Ett ögonvittne har berättat för Svensk Dam att både prins Daniel och prinsessan Madeleine "dansade friskt" till Petters uppträdande.

– Han körde flera låtar, och blev inklappad till ett extranummer. Prins Daniel och prinsessan Madeleine dansade friskt! Och sjöng med för full hals, berättar källan för Svensk Dam.

Enligt Svensk Dam så åkte den sista kungliga bilen från festligheterna klockan 03.00 så det blev minst sagt en helkväll för gänget.

Prinsessan Madeleine. Bildkälla: Magnus Lejhall/TT Bild