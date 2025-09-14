Det tyckte kungaparet om sexskämtet: "Kungen kom fram och.."

Nu berättar Christer Lindarw om vad kungaparet egentligen tyckte om sexskämtet.

– Sen så kom kungen och drottningen in till oss..., berättar Lindarw i podden Monarkerna.

Designern och dragshowartisten Christer Lindarw och drottning Silvia har känt varandra sedan 1977. Då imiterade Lindarw drottningen för första gången – och resten är historia. Han har designat Nobelklänningar åt Silvia, men också kronprinsessan Victoria och även eleganta kläder åt prinsessan Estelle.

När Lindarws långa och gedigna karriär hyllades i TV4-programmet Vilket liv! överraskade drottning Silvia faktiskt genom att dyka upp under sändningen.

– Det är verkligen en fin gest av henne. Hon håller ett tal till Christer där hon tackar för allt han har gjort. Det är uppenbart att hon roats av hans tolkningar genom åren, har programmets programledare Renée Nyberg sagt till Aftonbladet.

Drottning Silvia tog emot en ros från Christer Lindarw. Det blev starten på deras långa vänskap. Bildkälla: Kent Östlund/SvD/TT Bild

Christer Lindarw avslöjar vad kungaparet tycker om sexskämtet

Annons

När Christer Lindarw nu gäster Sveriges Radios podd Monarkerna så får han frågan om Lindarw och After dark brukade ändra någonting i showen om dom visste att kungafamiljen skulle komma förbi och sitta i publiken.

LÄS MER: Det sa kungafamiljen till Peg Parnevik efter rumpchocken

After Darks Lasse Flinckman (t.v.) och Christer Lindarw gör en kungaparodi framför ögonen på kungaparet, på nöjeskrogen Hamburger Börs i samband med en välgörenhetsafton för WWF, Världsnaturfonden, som fyller 25 år. Året är 1986. Bildkälla: Jan Collsiöö/TT Bild

Svaret? Absolut inte.

– Däremot så…1980 gjorde vi den här sängkammarscenen med kungen och drottningen. Sen på vårat 10-års jublieum så skojade vi till det. Så Lasse Flinckman var utklädd till drottningen, och jag var den där lilla smala kungen bredvid. Så vi bytte roller där. Sen så kom kungen och drottningen in till oss och hälsade på oss och då sa kungen "Det här blir bara värre och värre för varje gång", hahah. Så att dom har ju lite skakat på huvudet åt det ibland, men vi har aldrig varit elaka i våra imitationer av kungafamiljen eller artister, säger Lindarw i podden Monarkerna och fortsätter:

– I grunden är det värme och kärlek. Sen har vi riktat in oss på att det ska vara en kul twist på det hela, säger Lindarw vidare.

Fint!