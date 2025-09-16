Hård kritik mot Madeleine: "Olämpligt och förvånande"

Kritiken haglar mot Prinsessan Madeleine för hudvårdsserien MinLen som riktar sig till barn. Nu avslöjas fler detaljer om lanseringen.

I mars tidigare år så meddelade prinsessan Madeleine att hon som privatpersonen Madeleine Bernadotte skulle lansera hudvårdsmärket MinLen tillsammans med skönhetsjätten Weleda.

MinLen.

Kritik mot Weleda

Redan då möttes Madeleine av kritik, och mycket handlade om själva Weleda och deras förflutna historia men också nuvarande hållning i flera frågor.

"Weleda ägs fortfarande av antroposoferna, och deras propaganda mot vaccin och totala vägran att hantera sitt rasistiska förflutna gör dem till en otroligt olämplig samarbetspartner för kungahuset, även om Madde försöker skapa en konstgjord distans. Hon får väl skaffa sig ett vanligt jobb om hon har tråkigt, men det här samarbetet är verkligen ett bottennapp", löd en reaktion i kommentarsfältet på på Bloggbevakning.

Kemisten Michelle Wong är profil på Youtube. På plattformen X har hon kritiserat Weleda för dess historia av grundarens rasism och företagets inställning till vaccin.

"Jag använder inte Weleda eftersom de är vaccinmotståndare, rasister och ägnar sig åt pseudovetenskap", skrev hon och delade en serie texter med förklaringar och källhänvisningar.

Förutom den hårda kritiken mot Weleda så har även Madeleine sågats för att hon nu tillverkar hudvård för barn. Produkterna riktar sig till unga, och på MinLens Instagram står det att läsa att produkterna ger en "Strong skin barrier for young skin, from baby to teen years".

Strikta regler för journalister när MinLen lanserades

Under sommaren bjöd MinLen in svenska journalister till ett lanseringsevent för produkterna. Då följde strikta regler, och journalisterna uppmanades att "uttrycka nyfikenhet eller exaltering" för produkterna. De fick också färdiga citat som förslag vad de kunde publicera, avslöjade Expressen. Några exempel löd: "Är så pepp på att testa denna", "Älskar texturen" och "Den känns så slät".

Journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke var upprörd över Madeleines tilltag. I en kommentar till Aftonbladet uttryckte han då sin förvåning.

– De försöker styra vad journalister får och inte får skriva. Det utgör inget hot mot pressfriheten, men det är absolut olämpligt och förvånande. Prinsessan är en representant för kungahuset och det här smetar av sig på kungen, kronprinsessan och kungahuset. Vad blir nästa steg? Att man inte får skriva om sådant som hon gör i egenskap av representant för Sverige?"

Prinsessan Madeleine.

Avslöjandet om Madeleine – festinbjudan drogs tillbaka

I en ledare för tidningen ETC skriver nu tidningens politiska redaktör Annie Croona att en studie från 2024 visade att 70 procent av unga kvinnor är missnöjda med sina kroppar.

"Det är i den verkligheten Madeleine Bernadotte väljer att lansera ett hudvårdsmärke riktade till barn och ungdomar", skriver Croona.

I texten avslöjar Croona också att journalister först bjöds in till lanseringseventet på skönhetsbutiken Lyko i Stockholm. Men sedan ångrade sig Lyko, och inbjudan drogs tillbaka.

Croona skriver att Lyko ville göra evanemanget exklusivt för "familjer och fans".

"Slutligen skriver de att eventet ”aldrig varit avsett att ha ett medialt fokus”. Det är såklart inte sant: alla som lanserar ett varumärke vill ha medias uppmärksamhet. Sanningen är att Minlen inte vill ha fel uppmärksamhet, alltså kritik. Influencers är antagligen varmt välkomna till evenemanget: positiv publicitet tackar man knappast nej till", skriver Croona syrligt.

Nyhetsbyrån TT rapporterade i helgen att intresset för MinLens lansering hade varit svalt, och det var inte förrän tio minuter innan butiken öppnade som det bildades en "kortare kö utanför butiken".

På bilder från bildbyrån TT så syns ett dussintal personer i kön till Madeleines lanseringsevent.