Stor skandal på prinsessan Madeleines jobb: "Djupt chockade"

Nu framkommer det chockerande uppgifter om prinsessan Madeleines nya arbetsplats. "Vi är djupt chockade", skriver företaget i ett offentligt uttalande.

I våras stod det klart att prinsessan Madeleine har valt att samarbete med den schweiziska skönhetsjätten Weleda. Tillsammans med det antroposofiska företaget har prinsessan Madeleine lanserat sitt märke MinLen, som gör hudvård för barn.

Prinsessan Madeleine Bernadotte och Weledas CEO Tina Müller lanserar det nya hudvårdsmärket MinLen på mässan The Art of Beauty and Health i Düsseldorf i mars 2025. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild



Prinsessan Madeleines nya arbetsplats skakas av fruktansvärda uppgifter. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Samarbetet har mötts av kritik då Weleda har en historia av vaccinmotstånd, men främst är det företagets tidigare samröre med nazism som har blivit starkt ifrågasatt.

Weledas grundare Rudolf Steiner uttryckte under sin levnadstid flera rasistiska idéer så som att "varje ras hade en geografisk plats där de borde bo" och att "svarta människor är obehagligt", har BBC rapporterat.

Steiner uttryckte även grov antisemitism i uttalanden så som att judendomen är "ett misstag i världshistorien" och att "judar borde assimilieras", har tyska Deutsche Welle rapporterat.

Rudolf Steiner. Bildkälla: TT Bild

Men Rudolf Steiners uttalanden är inte den enda mörka fläcken i Weledas förflutna. I veckan framkom det nya uppgifter som har skakat företaget.

I september 2025 skrev flera medier så som The Guardian och BBC om hur Weleda under andra världskriget försåg koncentrationslägret Dachau med en kräm som användes på fångar som utsattes för mänskliga experiment.

Uppgifterna kommer från en ny rapport, skriven av Anne Sudrow på uppdrag av Dachau Concentration Camp Memorial Site. Där framkommer det att Weleda skördade stora mängder örter från en läkeväxtträdgård som kontrollerades och övervakades av SS i Dachau.

Portarna till koncentrationslägret Dachau. Bildkälla: TT Bild

I utbyte mot att Weleda kunde skörda örterna så fick nazisterna som tack en speciell kräm som skulle skydda mot frost. Krämen var egentligen framtagen för soldater som stred vid fronten, men SS-läkaren Sigmund Rascher ska ha bestämt att krämen skulle användas på fångarna i koncentrationslägret Dachau, skriver BBC.

Rascher experimenterade med krämen på fångarna från augusti 1942 fram till maj 1943. Rapporten menar att SS-läkarna på koncentrationslägret experimenterade på hypotermi, alltså nedkylning eller när kroppstempareturen är under 35 grader.

Upp till 300 fångar ska ha ingått i experimentet och mellan 80 - 90 dog av att hållas i iskalla förhållanden. Bland annat fick de bada i isbad med stora isblock. I timmar i sträck.

Weleda svarar på anklagelserna: "Djupt chockade"

The Guardian rapporterade att Weleda kommer att utreda anklagelserna, och på flera av sina internationella hemsidor så har skönhetsjätten nu gått ut med ett uttalande där de bemöter uppgifterna.

På den svenska hemsidan har texten inte ännu lagts ut, men på den australiska hemsidan går det att läsa ett längre uttalande från Weleda som lyder:

"På Weleda fördömer vi å det starkaste nationalsocialisternas grymhet. Fascism, antisemitism, rasim och högerextrem ideologi har inte någon plats hos oss. Weleda är en plats för mänsklighet. "Aldrig igen" är något som uttrycker vår övertygelse. Idag finns Weleda i 50 länder över hela världen, och vi står för tolerans, mångfald och mänsklighet", skriver bolaget och fortsätter:

"Vi minns med stort medlidande och sorg de tusentals människor som led eller dödades i koncentrationslägret Dachau och på andra ställen av nazisternas terror. Vi är djupt chockade och förfärade över att referenser till de här grymheterna finns i vårat företags historia".