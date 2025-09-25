Jonas Bergström har köpt ett av Sveriges dyraste hus

Prinsessan Madeleines ex-pojkvän sålde sin villa på Djurgården till Björn Ulvaeus – och gjorde en riktigt bra affär. Nu har Jonas köpt ett riktigt värstinghus ute i Djursholm.

I juli förra året så avslöjades det att Abba-legenden Björn Ulvaeus gjort en riktigt saftig bostadsaffär. Han slog nämligen till på en helt magnifik och unik villa på Djurgården i Stockholm. Inte vilken villa som helst – det var historiska Villa Stora Astringe som Ulvaeus hostade upp hela 60 miljoner kronor för.

Det var förövrigt inte vem som helst som sålde villan till Ulvaeus. Villan var nämligen inte till salu eller ens ute på marknaden, men Björn Ulvaeus och hustrun Christina Sas ville så gärna bo där att Björn sökte helt sonika upp husets ägare och satte igång med förhandlingarna.

Björn Ulvaeus och Christina Sas. Bildkälla: Robert Eklund/TT Bild

Jonas Bergström sålde Villa Astringe till Björn Ulvaeus – för det dubbla priset

Så vem var det som satt på andra sidan förhandlingsbordet? Jo, ingen mindre än prinsessan Madeleines ex-pojkvän Jonas Bergström, som bodde där med sin hustru Stephanie Bergström. Paret Bergström ska ha köpt Villa Astringe för 30 miljoner kronor, så man kan ju lugnt säga att de gick plus på affären.

Prinsessan Madeleine och Jonas Bergström var ett par fram till 2010 då de bröt sin förlovning. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Jonas Bergström har köpt en av Sveriges dyraste villor

Men vad blev det egentligen av familjen Bergström efter att Björn Ulvaeus och Christina Sas gjort Astringe till sitt? Efter husaffären bodde familjen ett tag i en lägenhet på Östermalm som de hyrde, men sedan hittade de rätt – i form av en helt fantastisk villa i Djursholm.

Stephanie och Jonas Bergström. Bildkälla: Stella Pictures.

Det var tidningen Hänt som först avslöjade detaljerna kring Jonas Bergströms nya lyxhus i hans gamla barndomskvarter i "Djursan".

Jonas Bergströms barndomshem i Djursholm. Här bodde han som liten. Nu, många år senare, har han flyttat tillbaka till Djursholm med sin familj. Bildkälla: Bertil Ericson/TT Bild

För det vackra sekelskifteshuset på 330 kvadrat så betalade paret 70 miljoner kronor – men då får dom också totalt tio rum och en tomt på 2 300 kvadrat.

Den skyhöga prislappen gör Jonas Bergströms hus till ett av de dyraste husen som sålts i Sverige i år, har sajten Placera rapporterat.

Villorna i Djursholm är några av Sveriges dyraste. Huset på bilden är inte det hus Bergström har köpt. Bildkälla: Ingvar Karmhed/SvD/TT Bild