Hovet försökte tysta ner Carl Philips skandal: "Locket på"

För 31 år sedan dominerades kvällstidningarna av skandalen där prins Carl Philips koppling idag beskrivs som en ”fullständig kalldusch”. Nu avslöjas det att hovet försökte lägga "locket på".

När prins Carl Philip den 9 juli 1994 konfirmerade sig i Vadstena klosterkyrka så var 500 gäster på plats, och Lill Babs framförde en sång. I bänkraderna sitter förutom kungafamiljen även "Hagasessorna", drottning Margrethe av Danmark och prins Leopold av Bayern.

Från vänster konfirmnationsprästen Hans Rhodin, prinsessan Birgitta, Carl Philips gudfar prins Leopold av Bayern, drottning Silvia, Carl Philip, drottning Margtrethe och kung Carl XVI Gustaf. Bildkälla: Tobias Röstlund/TT Bild

Prins Carl Philip konfirmerade sig i Vadstena – Expressen gjorde stort avslöjande: "Sylt.."

Två veckor efter konfirmationen så avslöjade tidningen Expressen att allt kanske inte var det som verkade på lägret. "Sex-mobbning" löd skandalrubriken.

Oroliga och förbannade föräldrar hade berättat för Expressen att barnen på konfirmationslägret utsattes för förnedring och handlingar som kan likställas med övergrepp, enligt Sveriges Radios dokumentär Kungafamiljen: Prins Carl Philip.

Flera av barnen ska ha känt sig pressade att delta i lekar. En tävling gick ut på att deltagarna skulle bli så avklädda som möjligt, och när de var nakna skulle de slicka sylt från varandras nakna kroppar. En flicka berättade att hon tvingades stoppa in en banan i rumpan.

Johan T Lindwall: "Det var hallonsylt eller jordgubbssylt"

Expressen skrev då att prins Carl Philip deltog i en del av aktiviteterna, och den ansvariga prästen Hans Rhodin gick då ut i media och sa att "det bara kittlar litegrann" när man som barn uppmanas att slicka sylt från ett annat barns kropp.

Hans Rhodin säger i Sveriges Radios att det inte stämmer att det var på prins Carl Philips konfirmationsläger som händelserna inträffade.

– Sanningen var att det var ett läger som var en månad senare, men journalisterna ville gärna koppla ihop det med att Carl Philip hade varit där, säger Rhodin idag.

Johan T Lindwall, chefredaktör på Svensk Damtidning, och som också har skrivit flera böcker om den svenska kungafamiljen, har inte mycket till övers för Rhodins version. Avslöjandet om missförhållandena på konfirmationslägret var en nyhet som slog ner som ”dynamit”, säger Lindwall idag.

Han tror inte alls att Expressens avslöjande 1994 var felaktigt.

– Jag har väldigt svårt att tro det. Så många samstämmiga uppgifter som berättade att det var på Carl Philips konfirmationsläger, det kan ju inte vara någonting som inte stämmer. Och varför dementerade hovet inte då vid den här tiden? Det här var ju verkligen stora rubriker. Det var ju hallonsylt eller jordgubbssylt man smörjde in varandra med. Jag är inte helt säker, säger Lindwall i Sveriges radios dokumentär.

Prins Carl Philip under sin konfirmation. Bildkälla: Tobias Röstlund/TT Bild

Hans Rhodins ord 31 år efter skandalen: "Locket på"

I Sveriges radios dokumentär berättar Hans Rhodin om hur hovet då reagerade.

– Den enda kopplingen till Carl Philip är att det är samma plats. Allting skedde inom loppet av en vecka. Och sen fick jag order av hovet att "nu lägger vi locket på – nu säger vi inget mer".