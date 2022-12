Kultfilmen "The Holiday" får uppföljare 17 år senare – stjärnorna återvänder

Det var under tisdagen som Expressen rapporterade om att filmen The Holiday kommer att få en uppföljare. Detta enligt källor från The Sun.

I den första filmen såg vi bland andra Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law och Jack Black. Och enligt källor ska flera, om inte alla, stjärnor från filmen vara tillbaka.



The Holiday kommer tillbaka. Bildkälla: Youtube

Planen är att börja filma nästa år, primärt i Storbritannien och Europa. "Alla viktiga talanger har skrivit på och är ombord", ska en källa ha sagt till The Sun.



Något premiärdatum för uppföljaren framgår inte av tidningens rapportering.