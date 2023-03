Farmens tre största rivaler tvingades lämna gården efter kaosartad tävling

Söndagens avsnitt av Farmen 2023 kan absolut rankas som ett av de mest händelserika i programmets historia. Säsongen har hittills kantats av otrohetsdraman, bråk, grisblodsdrinkar till tävlingar där deltagarna kämpat så pass hårt att sjukvårdare tvingats komma in. Och under söndagens ting skulle saker sannerligen "hit the fan".

Under Farmen 2023 har deltagarna spelat väldigt hårt och gänget har delats upp i två läger. På ena sidan har Christoffer Hammarlöf och Artin Ghookassi funnit varandra och på andra sidan har vi då Viktor Bergström som under hela tävlingens gång huggit folk i ryggen.

Då Viktor under veckan varit storbonde fick han även välja första kämpe. Han valde Christoffer som kom överens med Artin att de skulle göra upp i styrka och den som tvingades lämna skulle då göra Viktor till första kämpe.

Christoffer och Artin gjorde upp i säcken. Bildkälla: TV4

Efter att Christoffer gått vinnande ut ur striden kom dock den stora vändningen. Artin skulle på plats berätta vem han ville göra till nästa veckas storbonde, vilket blev Christoffer som då valde Viktor till första kämpe. Viktor som direkt skulle få välja en andra kämpe att möta på plats – vilket blev Tora.

Tävlingen handlade då om olika knopar, vilket Tora tog hem med god marginal. Detta innebar att även Viktor var utslagen ur tävlingen.

Men den intensiva tävlingsdagen slutade inte där.

Viktor fortsatte att vara skämtsam trots att han åkt ur tävlingen. Bildkälla: TV4

Då Viktor åkte ut fick han välja nästa veckas storbonde vilket blev Sebastian Västerlund. Sebastian fick i sin tur välja ännu en första kämpe som då blev Christoffer – igen.

Tävling i Farmen 2023. Bildkälla: TV4

Men även denna kamp tog Tora hem – vilket gjorde att Artin, Viktor och Christoffer nu åkt ur tävlingen.

Men nej nej, om du trodde att det hela var över ännu.... så hade du fel. Tittarna skulle nämligen få sig en sista chock.

"Jag som trodde att vi skulle få supa". Bildkälla: TV4

Anna Brolin berättade nämligen att killarna inte helt var ute ur tävlingen. De skulle nämligen få återvända en sista gång till Torpet.

– Nej men nu skämtar du väl, skrattade Christoffer.

– Jag som trodde att vi skulle få supa ikväll, skämtade Artin.

Killarna fick med andra ord ta sin packning och bege sig till Torpet – men utan att de andra deltagarna fick reda på någonting.

– Och kom ihåg att bara en av er kommer att få återvända, så kämpa in i det sista, avslutade Anna.

På Torpet kommer fler vändningar att komma – så se till att inte missa det.