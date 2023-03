Farmen-Viktor hyllas efter videon från restaurangen: "Jag kommer ut"

Söndagens avsnitt av Farmen 2023 kan absolut rankas som ett av de mest händelserika i programmets historia. Säsongen har hittills kantats av otrohetsdraman, bråk, grisblodsdrinkar till tävlingar där deltagarna kämpat så pass hårt att sjukvårdare tvingats komma in. Och under söndagens ting skulle saker sannerligen "hit the fan".

Artin och Christoffer mötte varandra i säcken. Bildkälla: TV4

Under Farmen 2023 har deltagarna spelat väldigt hårt och gänget har delats upp i två läger. På ena sidan har Christoffer Hammarlöf och Artin Ghookassi funnit varandra och på andra sidan har vi då Viktor Bergström som under hela tävlingens gång huggit folk i ryggen.

Efter att Christoffer mött Artin i säcken, Viktor mött Tora i kunskap och Christoffer mött Tora i kunskap stod det slutligen klart – Viktor, Artin och Christoffer var ute ur tävlingen.

"Men va?" Bildkälla: TV4

Eller var de....?

Anna Brolin berättade nämligen att killarna inte helt var ute ur tävlingen. De skulle nämligen få återvända en sista gång till Torpet och bara en av dem skulle kunna komma tillbaka.

– Nej men nu skämtar du väl, skrattade Christoffer.

– Jag som trodde att vi skulle få supa ikväll, skämtade Artin.

Killarna fick med andra ord ta sin packning och bege sig till Torpet – men utan att de andra deltagarna fick reda på någonting.

– Och kom ihåg att bara en av er kommer att få återvända, så kämpa in i det sista, avslutade Anna.

På sociala medier blev det inte helt otippat kaos då många tittare lämnades chockade över att programmets tre största rivaler tvingades lämna. Och någon som snabbt valt att svara på det hela – det är så klart Viktor.

Farmen-Viktor: "Är statyn uppe ännu?"

På Instagram publicerade nämligen Viktor en video där han sitter på en restaurang med en vän. Plötsligt ringer det på telefonen och på displayen står det "Farmen" och ett hjärta. När Viktor svarar låter det som att någon på andra linjen berättar att en staty av Viktor ska smällas upp ute på Farmengården.



Viktor Bergström. Bildkälla: viktorbergstromm/Instagram

– Ja men tjenare, jo men det är bara bra. Nemen vad kul, jo men det är väl kul om statyn står mitt på gården så kommande deltagare får se vem som var Farmens gud. Ja exakt så. Och om jag kliver ut nu efter min hamburgare så rullar ni ut en röd matta? Nemen du det låter helt perfekt. Så då åker vi strax och kikar på statyn? Toppen, avslutar han.