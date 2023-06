Bytt är bytt 2023: Renée Nybergs snuskiga skämt till Filip Lamprecht om hur han träffade Mark Levengood: "Naked..."

I TV4-programmet "Bytt är bytt" gäller det för de tävlande att identifiera dyrgripen bland ett gäng historiska föremål. Detta sker under ledning av Renée Nyberg och med viss vägledning och information från antikexperten Li Pamp.

I veckans avsnitt är det inga mindre än den Let's Dance-vinnaren Filip Lamprecht och Mark Levengood som tävlar i par och innan programmet hade bestämt sig för vad de skulle göra med pengarna i vinstpotten.

- Vi kommer att skänka det till UNICEF, berättade Mark.

Renée drog ett litet skämt under sändning. Bildkälla: TV4

Renée berättade att hon och Li Pamp lärt känna varandra via just Bytt är bytt. Hon kom då in på mark och Filips relation, då de också träffade varandra under en inspelning.

– Ni träffade ju också varandra första gången i ett tv-program.

– Ja, kärlek vid första ögonkastet, skrattade Mark.

– Gud vet du.... jag trodde att du skulle säga "Naked attraction", svarade Renée.

– Nej men det var "Klimatkampen", svarade Mark skrattandes.

Sofia Wistam möttes av hatstorm efter Naked Attraction Sverige: "Jag är ovan vid hårda ord"

I den första säsongen av den svenska upplagan av programmet var ingen mindre än Sofia Wistam programledare. Vilket möttes av ganska ordentlig turbulens, detta berättade hon om i podcasten "Wahlgren och Wistam" som Sofia har med bästa vännen Pernilla Wahlgren.

– Kanske 80 procent tycker att det är bra, kul och det är lite guilty pleasure. Sen är det såklart några som också blir upprörda över det här och då kan man ju tänka att de kanske kan byta kanal eller inte titta. Men folk vill ändå uttrycka sin åsikt om det här. Du Pernilla är ju lite mer van att få hårda ord, jag är ovan vid det. Men jag försöker ändå ha som mantra att jag själv står för det här och att jag tycker om det här programmet och jag tycker att det är fint att visa dom här kropparna, sa Sofia Wistam i podden.

– Det ska inte lösa några världsproblem. Det är inte ett jättedjupt program. Det är ett kroppsbejakande lite edgy program men man får ju inte ge det för stort ansvar heller det här programmet, sa hon vidare.