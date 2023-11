Därför blev Jan Guillou och Leif GW Persson ovänner

Den rutinerade programledaren Lotta Bromé ger svensk berättarröst till podden "The Beatles' legacy: Red and blue" som är producerad av Beatleskännaren och författaren Kevin Howlett. I den kommande podden dokumenteras arbetet bakom samlingsskivorna "Red" och "Blue" från 1973 som nyligen släpptes i nya versioner. Det blir också inblickar kring arbetet med den helt nya singellåten "Now and then" som gick direkt in på Billboardlistans förstaplats för digitala släpp då den kom.