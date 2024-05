Förrädarna på TV4 blev en stor tittarsuccé. Programledaren Dragomir Mrsic lotsade tittarna och de svenska kändisarna som deltog i det psykologiska mysteriespelet. Allt inspelat i vacker slottsmijö.

Dragomir Mrsic utanför Häringe slott där Förrädarna spelats in. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

I fjolårets säsong deltog svenska kändisar som Dominika Peczynski, Johanna Nordström, Nicci Hernestig, Claudia Galli Concha och Katia Mosally.

Katia var den som gick vinnande ur tävlingen, och förutom vinstsumman på flera hundra tusen så gick hon givetvis därifrån med äran – men också med en ny fiende.

Claudia Galli Concha skickade nämligen en syrlig känga till Katia i sin podd. Det hela slutade med att Claudias podd klipptes om och Claudia gick även ut med en ursäkt.

TV4 gör ny säsong av Förrädarna 2024

I januari 2024 meddelade TV4 att det blir en ny säsong av Förrädarna, och trots att hemlighetsmakeriet varit stort över vilka deltagare som är med i säsongen så har ryktesspridningen redan satt igång.

Nessa Elie som driver spoilerkontot Exonphspoiler har de senaste dagarna lagt ut flera namn på svenska kändisar som enligt henne är deltagare i den nya säsongen av Förrädarna på TV4. Totalt är det 20 tävlande i den kommande säsongen, men Nessa har lagt ut sju namn på deltagare.

Nessa Elie har under åren avslöjat deltagare till flera svenska kända såpor och realityprogram.



När TV4 nyligen meddelade att Peg Parnevik var ny jurymedlem i Idol var det något som Nessa hade gått ut med långt tidigare.



I en intervju med Expressen fick Nessa frågan om "hur hon får reda på allt".

– Jag får den frågan, kanske 500 gånger om dagen. Men ja, folk skriver till mig hela tiden och berättar saker. Inte bara om Paradise hotel eller Ex on the beach, utan om massor av andra program, berättade Nessa då.

Deltagare i Förrädarna 2024 – enligt Nessa "Exonphspoiler" Elie

Carl Demán

Svensk Youtuber och del av humortrion JLC som förutom Carl utgörs av Lucas Simonsson och Jonas Fagerström. De har även podden Mellan himmel och jord tillsammans.

Carl Demán. Bildkälla: Stella Pictures.

Filip Dikmen

Filip Dikmen är precis som flera andra Förrädarna-deltagare också Youtuber – men inte bara. Dikmen är även utbildad jurist. Han studerade på Handelshögskolan i Göteborg.

Filip Dikmen. Bildkälla: Stella Pictures.

Joakim Lundell

Joakim Lundell är Youtuber och regissör som blev riktigt känd för svenska folket med programmet Spökjakt som han gjorde tillsammans med hustrun Jonna Lundell.

Joakim Lundell. Bildkälla: Lisa Arfwidson/SvD/TT Bild

Marie Serneholt

Den forne A-Teens stjärnan Marie Serneholt ryktas alltså även hon vara en av deltagarna i den nya säsongen av Förrädarna. Idag jobbar Marie med sitt skönhetsmärke MAÎSE Cosmetics, och på Instagram uppdaterar hon om sitt liv med maken Fredrik Palmqvist och parets barn.

Marie Serneholt. Bildkälla: Stella Pictures.

Bosse Andersson

Bosse är tidigare fotbollsspelare, men är idag sportchef för fotbollsklubben Djurgården IF.

Bosse Andersson. Bildkälla: Stella Pictures.

Thomas Bodström

Sveriges förre justitieminister Thomas Bodström driver idag advokatbyrån Thomas Bodström. Kanske kan Thomas och Dikmen diskutera juridik på kvällskvisten?

Thomas Bodström. Bildkälla: Stella Pictures.

Emilia Hult

Emilia Hult är en svensk e-sportare med över 200 000 följare på Twitch, och över 70 000 följare på Instagram.

Streamern Emilia Hult. Bildkälla: Instagram/emiliahult

Inga av namnen är än så länge bekräftade av TV4.