Alexander Strandberg dog på toalettgolvet – så lever han idag

Alexander Strandberg stegade in i Robinson 2022 vilket var samma säsong som bland andra Valentino Demina, Martin Larsson och Pelle Lilja var med i.

Alexander Strandberg i Robinson 2022. Bildkälla: TV4

Tittarna tyckte mycket om Alexander men på grund av hans färdigheter både fysiskt och psykiskt såg många av de andra deltagarna honom som ett stort hot vilket gjorde att han slutligen fick lämna tävlingen.

Efter sin medverkan fortsatte Strandberg att växa på sociala medier och han följs idag av över 43 000 människor på Instagram. Men det har inte bara med hans tv-medverkan att göra – utan även livet utanför.

Robinson 2024: Det jobbar Alexander Strandberg med

Alexander har i flera intervjuer berättat om att han under en stod del av sin ungdom missbrukade droger. Det hela började redan i tonåren då han började röka gräs vilket blev en inkörsport till att senare i livet börja ta heroin.

En dag 2013 nådde missbruket sin kulmen och Alexander tog en överdos.

– Jag gick in på toaletten på morgonen för att ta min dagliga dos av heroin och det blev för mycket. Det slutade med en överdos och jag dog inne i vårt badrum, berättade Alexander i en intervju med Expressen. Frun Karin hörde en smäll och öppnade badrumsdörren med en kniv utifrån. Karin fick sedan göra HLR i över 20 minuter.

Alexander Strandberg. Bildkälla: TV4

– Han var helt blå i ansiktet. Jag fick ju panik och ringer 112 och det kommer både brandmän och poliser och de får inte igång honom, berättade hon i samma intervju.



Situationen såg till en början mörk ut. Men efter några minuter så kom en brandman in i rummet och berättade att de till slut lyckats få liv i Alexander. Efter det vände livet och ledde även in både honom och hans fru in på den karriärsbana de har idag.

På sin Instagram fick han frågan av en följare om vad han arbetar med utanför programmet.

"Jag och Karin startade vårt bolag 2019 med en liten samtalsmottagning hemma i vår hall. Långsamt utvecklade vi verksamheten med att arbeta mot företag med förebyggande insatser inom alkohol och drogrelaterad ohälsa i arbetslivet. Vi utför drogtester på arbetsplatser som en del i ett förebyggande arbete inom företagens systematiska arbetsmiljöarbete", berättar han.

Alexander Strandberg i Robinson 2024 berättade om sitt arbete. Bildkälla: alexanderstrandberg79/Instagram

Han berättar också att de bedriver stödboende i enskilda lägenheter för individer från 16 och uppåt.

Paret fick hjälp med att starta upp företagen genom att vinna ett annat väldigt känt program – nämligen Bytt är Bytt på TV4.

– Vi ska använda vinstpengarna till att bygga upp det här så att vi kan göra en förändring. Vi håller på med allt från utbildning på skolor till att starta upp anhöriggrupper. Vi ska använda de här pengarna för att med vår erfarenhet och våra utbildningar hjälpa så många människor det bara går, sa Karin Strandberg direkt efter vinsten.

Och mycket riktigt så blev det så.