Så är Robinson-Elsa och Nabaz relation i dag: "Mobbare"

TV4:s Robinson tågar på i vanlig ordning under ledning av Petra "Pam" Malmberg. Två personer som har synts en hel del i tv-rutan är Elsa Gyll, 20 och Nabaz Baki som ursprungligen tävlade för lag Nord.

Elsa som har lidit av bland annat hemlängtan och Nabaz som har underhållit med sitt temperament.

Därför ville Nabaz rösta ut Elsa

Förra veckan brann det i knutarna när lag Nord stod sitt första öråd till mötes. Laget skulle då välja att skicka hem en deltagare och det stod mellan Elsa Gyll och Thomas Bergkvist, 58. Motiveringen löd att de var dem som bidrog minst till lägret.

– Inte kan jag ljuga och säga att alla hjälper till, säger Nabaz i programmet.

– Jag vet själv att jag inte har varit så aktiv de senast dagarna men jag har känt att det är svårt att bli hörd i gruppen, säger Elsa.

Stämningen vrids upp en nivå och Nabaz bestämmer sig för att lägga sin röst på Elsa.

– Jag tänkte rösta på Thomas eller Elsa men nu röstar jag på Elsa för att hon gör inget annat än gnäller. Kanske mår hon bättre hemma, säger han och lägger sin röst.

Men majoriteten av rösterna landar på Thomas Bergkvist som tvingas lämna laget.

Nabaz la sin röst på Elsa i förra veckans öråd. Foto: Skärmavbild/TV4

Elsa om kontakten med Nabaz efter programmet

Elsa Gyll berättar i en video på Tiktok om hennes och Nabaz Bakis relation efter programmet.

– Jag har inte kontakt med Nabaz i dag. Jag hörde av mig till honom någon gång efter programmet för att typ checka läget eftersom att vi ändå har varit... been through it together, och vi hade många stunder av skratt också.

Men Nabaz har lyst med sin frånvaro. Samtidigt berättar hon att Nabaz har gjort grupper tillsammans med andra Robinson-deltagare men utan Elsa. Samt att han har försökt dra in hennes inbjudan till Robinson-återträffen.

– Det blev ju ändå en återträff men där så ignorerade han mig och behandlade mig som luft. Han har också bakom min rygg bett andra deltagare att sudda ut och photoshopa bort mitt ansikte från lagbilder. Jag tycker att det säger ganska mycket om människa om man beter så här fruktansvärt elakt även efter Robinson, agerar som en mobbaren och jag vill inte ha kontakt med sånna människor.

Nabaz om relationen till Elsa

Nyheter24 har sökt Nabaz som berättar att han inte ältar det hela mer eftersom han inte vill ge Elsa den uppmärksamhet som hon är ute efter.

"Dom deltagare som känner mig vet sanningen så det räcker för mig. O mina vänner känner mig o vet jag skulle aldrig frysa ut nån. Jag sa o säger nu det min rättigheter välja vart jag är med, vem jag vill vara vän med, vem jag suddar ut på min story o sätter på min story.", skriver han i ett meddelande till Nyheter24.

