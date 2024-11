År 2015 så skilde sig artisten Lotta Engberg, 61, från sin make Patrik Ehlersson, som hon gifte sig med 1999. Lotta trivdes som singel och var – om sanningen skulle fram – rätt så trött på män, berättade hon i en intervju. Men. Det fanns faktiskt en man där ute som Lotta var lite intresserad av. Doktor Mikael.

Så träffades Lotta Engberg och Doktor Mikael

I intervjun slank det bara ur henne – om Doktor Mikael, eller Mikael Sandström som han ju heter, skulle ringa, då skulle hon inte tacka nej.

– På nätet dök det ju upp ganska snabbt, hans svar. Och då tänkte jag "Nej men gud, han kanske har tjej som blir jätteirriterad!". Så kände jag att jag måste sköta det här proffsigt så då ringde jag till fyran och frågade om jag kunde få hans nummer, och så skickade jag iväg ett sms där jag bad så mycket om ursäkt, berättade Lotta Engberg i Tillsammans med Strömstedts.

Efter ett par turer fram och tillbaka så började Lotta och Mikael slutligen skriva med varandra, och resten är så att säga historia.

Lotta Engberg och Mikael Sandström. Bildkälla: Stella Pictures.

Sedan 2020 så har Lotta Engberg och Mikael Sandström varit ett par, och 2021 så köpte de en villa ihop i Mölnlycke utanför Göteborg. Där har paret en spaavdelning med pool och en egen biograf.

Vill de känna av luften på landet så har de även sitt hus på Västkusten där de kan samla kraft. Nyligen fick paret faktiskt det saltstänkta huset i Bohuslän renoverat i Kanal 5-programmet Stugdrömmar. Det blev oerhört känslosamt för Lotta, som bröt ihop i glädjetårar!

Kocken Tareq Taylor är aktuell som programledare för Här är ditt kylskåp, det gamla 1990-tals formatet som under åren haft vitt skilda gäster som Monica Zetterlund, Dr Alban, Börje Salming, Gunde Svan och Kim Anderzon. I Tareqs uppdaterade program, som just nu rullar på Kanal 5 och Max, så besöker Tareq kända svenskars hem, tar sig en titt i deras kylskåp och med hjälp av de råvaror som finns till buds ska han laga en trerättersmiddag.

Men när Tareq slår upp dörrarna till Doktor Mikael och Lottas kyl blir han inte besviken. Det här är ett par som njuter av livet. Sidfläsk, Carbonara-rester, ägg, kyckling, öl, flera fina flaskor vin, exklusiva ostar, godsaker och delikatesser som italiensk pistagekräm och oliver.

Tareq Taylor tar sig en titt i Lotta Engberg och Doktor Mikaels kyl. Bildkälla: Max

– Det här var ju en välladdad kyl, säger Tareq Taylor när han öppnar kylskåpsdörren.

– Det är som den brukar vara, menar Lotta Engberg.

– I den här kylen finns det hur mycket som helst, fortsätter Tareq och rotar runt bland alla livsmedel. Sen fastnar hans blick på en speciell sak.

Lotta Engberg och Doktor Mikael har mer än bara en gul lök och en avslagen läsk i kylen. Här finns det resurser. Bildkälla: Max

– Nej men du skojar med mig?, utbrister han och drar fram en ask After Eight.

– Det här är min mormor och morfar för mig, fortsätter han och öppnar upp asken med den ikoniska mintchokladen.

Problemet är bara – att det är inte många kvar... Någon har varit där och nallat, helt enkelt.

Doktor Mikael och Lotta Engberg. Bildkälla: Max

– Har du ätit redan, undrar Doktor Mikael och tar sig en titt i asken, och sedan på sambon Lotta...

– Men det är inte jag, svarar Lotta.

Om vi säger så här – Mikael ser ganska så skyldig ut till "chokladstölden".

– Men vad ska folk tro, svarar Doktor Mikael skrattande.

Här är ditt kylskåp sänds på Kanal 5 tisdagar klockan 19.00