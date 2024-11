Filip Dikmen anklagar tv-produktion för misshandel och förtal

Komikern Filip Dikmen, 28, slog igenom med sina humorsketcher där han spelar karaktärerna Suleyman och Chantelle på Instagram för nästan tio år sedan, och hans YouTube och TikTok har sedan dess vuxit lavinartat.

I samband med att Dikmen blev allt mer känd började han även synas i tv-rutan, han har varit programledare för Big Brother 2021, dansat i Let's Dance året därpå, varit med i IFS - invandrare för svenskar på SVT och tävlat i både Jeopardy! och Smartare än en femteklassare. Under 2023 spelade Dikmen även in humorserien Flykten till Östermalm tillsammans med bland andra Özz Nujen. Få kan ha missat att han under året är en av deltagarna i TV4:s succéprogram Förrädarna.

Filip Dikmens humorklipp på sociala medier har blivit oerhört populära. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Filip Dikmen. Bildkälla: Paul Wennerholm/TT Bild

I fjol skulle Filip Dikmen varit en av programledarna för Musikhjälpen, men han sparkades efter att ha delat en video om Israel och Palestina.

– Just nu är jag otroligt sårad och besviken. Men jag tycker fortfarande att Musikhjälpen är ett jättefint program, sa Dikmen då till Dagens Nyheter.

Filip Dikmen anklagar produktionsbolag för "psykisk misshandel och förtal"

Filip Dikmen har som sagts synts i flera stora tv-produktioner, och för det mesta verkar det flyta på fint. Men på Instagram uttrycker nu Dikmen stor frustration över en inspelning som verkar ha gått långt över gränsen.

I ett inlägg på sin Instagram Story efterlyser han en jurist som är kunnig inom avtalsrätt.

"Någon som känner en advokat inom mediabranschen? Eftersökta områden:

Avtalsrättslig tvist med produktion pga 5283718 miljoner avtalsbrott

Arbetsmiljöbrott på inspelningsplats

Sist men inte minst:

Straffrättsligt ansvar rörande psykisk misshandel, förtal, bedrägeri, missbruk av makt, försumlighet, m.fl för en produktion i ljuset av vår finaste garantlära

Extra: Kunskap om den rättsliga konsekvensen av att produktionsbolaget i fråga kontinuerligt i över ett halvår lovat att gottgöra ovanstående punkter för att hindra mig från att vidta adekvata rättsliga handlingar för att i sista sekund vägra utlovad rättelse? Tack på förhand"

Vilken produktion Filip Dikmens efterlysning handlar om avslöjar han inte i inlägget, men det har redan väckt reaktioner.

"Nej alltså nu e jag rädd", skriver Nessa Elie som driver kontot exonphspoilerse på Instagram.