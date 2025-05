Allt du vill veta om And just like that säsong 3

Den 30 maj har säsong tre av "And just like that" premiär på HBO Max. Här är allt du vill veta om den nya säsongen.

När har And Just Like That säsong 3 premiär?

Serien "And just like that" är en uppföljare på den omtyckta serien "Sex and the city". I And just like that får vi följa Carrie, Miranda och Charlotte som nu är i 50-årsålder.

Tittarna får se hur de tacklar vardagen, jobb och relationer i en mer mogen ålder. Den tredje säsongen av And just like that har premiär den 30 maj på HBO Max i Sverige, enligt Warner Bros.

Hur många avsnitt är det i säsong 3 av And Just Like that?

Den nya säsongen av And just like that kommer ha tolv avsnitt. De kommer att släppas veckovis på fredagar och säsongsavslutningen av serien släpps den 15 augusti på HBO Max.

Annons

And Just Like That säsong 3 rollista – vilka skådespelare är med?

Många kända ansikten kommer tillbaka i den tredje säsongen av And just like that. Vi kommer bland annat att få följa Carrie, Miranda, Charlotte och Seema.

Karaktären Che Diaz kommer dock inte medverka i serien och inte heller Mirandas vän och professor Nya Wallace kommer synas i den tredje säsongen på grund av andra åtaganden, enligt Elle.

Här är rollistan på de som medverkar i säsong 3:

Sarah Jessica Parker

Cynthia Nixon

Kristin Davis

Sarita Choudhury

Nicole Ari Parker

Cathy Ang

Mehcad Brooks

Jonathan Cake

Mario Cantone

Niall Cunningham

David Eigenberg

Evan Handler

Christopher Jackson

Logan Marshall-Green

Sebastiano Pigazzi

Alexa Swinton

Dolly Wells

John Corbett

Blir det en säsong 4 av And Just Like That?