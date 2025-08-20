Allt du vill veta om den norska skådespelaren Nicolai Cleve Broch – kända filmer och serier, Morden i Sandhamn, hans fru, barn och längd.

Nicolai Cleve Broch ålder – hur gammal är han?

Nicolai Cleve Broch föddes den 14 november 1975 i Bærum i Norge. Vintern 2025 fyller han alltså 50 år.

Nicolai Cleve Broch. Bildkälla: Marit Hommedal / NTB /TT Bild

Nicolai Cleve Broch serier – vad har han varit med i?

Mest känd är han kanske för oss svenskar från Morden i Sandhamn, men han har även varit med i serier som:

Frikänd (2015-2016)

Kielergatan (2018)

Beforeigners (2019 - 2022)

Är Nicolai Cleve Broch med i Morden i Sandhamn?

Ja, i Morden i Sandhamn spelar Nicolai Cleve Broch karaktären Alexander. Rollen har han gjort sedan år 2020, och det har hitills hunnit bli över 30 avsnitt.

Nicolai Cleve Broch filmer – vad har han gjort för filmer?

Kända filmer med Nicolai är:

Mysteriet Ragnarök (2013)

Den största förbrytelsen (2020)

Uro (2006)

Nicolai längst till vänster i filmen Uro. Bildkälla: Alf Ove Hansen/TT Bild

Nicolai Cleve Broch längd – hur lång är han?

Enligt sin biografi på filmdatabasen Imdb så är han 176 centimeter lång.

Hur såg Nicolai Cleve Broch ut som ung?

Många är nyfikna på hur Nicolai såg ut som ung. Han har varit populär hos både kvinnor och män i decennier. Under sina genombrottsår så var han så populär bland tjejerna att han tvingades göra sitt nummer hemligt.

– Då blev man uppringd under dygnets alla timmar. Jag var tvungen att gömma mitt nummer så man inte blev väckt mitt i natten. Nu har allt flyttat till appar, sa han till Nettavisen.

Nicolai Cleve Broch år 2006. Bildkälla: Ståle Andersen/TT Bild Nicolai Cleve Broch år 2008. Bildkälla: Ståle Andersen/TT Bild

Nicolai Cleve Broch fru – är han gift?

Ja, i september 1997 träffades Nicolai sin Heidi Gjermundsen Broch. Paret gifte sig den 22 januari 2005, och har hållit ihop sedan dess.

Heidi Gjermundsen Broch och Nicolai Cleve Broch. Bildkälla: Jan Kåre Ness / NTB/TT Bild

"20 år sedan vi gifte oss idag. Världen är upp och ner. Jag väljer att tro på fjärilseffekten. Och firar dagen och kärleken. Min bästa vän och pojkvän. Älskar dig", skrev hon och taggade sin make.

I en intervju med Hänt har Nicolai tidigare berättat om utmaningarna, men också fördelarna, med att bägge vara skådisar.

– Vi har varit tillsammans i så många år att vi har lärt oss att hitta sätt som fungerar. Fördelarna är att den andre förstår hur psykiskt krävande och hur lång tid det tar att sätta sig in i rollmaterialet – och så finns förståelse för arbetstiderna. Min fru gör huvudroller på norska teatern och när barnen var små var det svårt för mig att sitta hemma varje kväll och titta in i väggen medan livet passerade och hon aldrig var hemma. Men det hade varit svårare om jag inte haft förståelse för hur omöjligt det är för henne att kompromissa och komma hem tidigare. Men så nästa gång är det min tur att vara borta, berättade han då.

Heidi Gjermundsen Broch och Nicolai Broch. Bildkälla: Heiko Junge / NTB/TT Bild

Har Nicolai Cleve Broch Instagram?

Ja, på Instagram heter han @clevebroch.

Har Nicolai Cleve Broch barn?

Ja, Nicolai Cleve Broch och Heidi har två barn – sönerna Jakob och Jørgen Broch. På sociala medier är Nicolai sparsam med bilder från sitt privatliv, men hustrun Heidi har lagt ut bilder på barnen vid högtidsdagar.