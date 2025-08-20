Tittarna i chock över bilden på Alexander Strandbergs rygg

Alexander Strandberg är just nu högaktuell med Elitstyrkans hemligheter VIP.

Alexander Strandberg, 46, klev in i Robinson 2022 som joker. Han blev vald in i ena laget och skulle väldigt snabbt komma att göra ett starkt avtryck hos både deltagare samt tittare.

Alexander är lång, muskulös och tatuerad. Men bakom den lite hårdare fasaden döljer sig en ödmjuk och tacksam människa som varit med om saker långt ifrån alla upplevt.

Alexander kom i kontakt med droger väldigt tidigt i livet vilket ledde honom in på en fortsatt mörk och destruktiv bana som skulle bli inkörsport till tunga droger och kriminalitet.

– Jag kom i kontakt med alkohol och brass i högstadiet. Under den här tiden i mitt liv så var jag en oerhört vilsen själ, och redan vid min första kontakt med brasset så fyllde det tomrummet jag hade inom mig.

Efter en överdos som höll på att kosta honom livet skulle Alexanders liv ta en vändning. Han är idag drogfri och arbetar tillsammans med sin fru Karin Strandberg med företaget "Strandberg & Strandberg". Företaget inriktar sig på att hjälpa människor med missbruk- och beroendeproblematik.

Alexander Strandberg visar upp sin cover up

I både Robinson men även i Elitstyrkans hemligheter VIP som Alexander just nu är högaktuell med så får tittarna ta del av hans alla tatueringar. Alexander har lagt sig under tatueringsnålen fler än en gång.

Någonting inte alla vet dock är hur hans rygg till en början såg ut – och vilken förvandling den senare genomgick via en så kallad "cover up"-tatuering.

Och vi måste erkänna att den är galet bra.



