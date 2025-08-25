I höst kommer succéprogrammet Paradise hotel tillbaka för sin sjuttonde säsong. Nyheter24 har samlat alla frågor och listat de deltagare som ska vara med i årets säsong.

På måndag den 25 augusti har den nya säsongen av Paradise hotel premiär. Det här året är det tio helt nya deltagare som checkar in på hotellet.

I år har säsongen förlängts med två veckor och kommer innehålla 42 avsnitt utspridda på 14 veckor.

Vem är programledare för Paradise hotel 2025?

I år är det Rebecca Stella som är programledare. Det blir hennes sjunde säsong som programledare.

– Paradise Hotel har verkligen en särskild plats både hos mig och tittarna. Den här säsongen utlovar inte bara härlig energi, känslor, dramatik och överraskningar utan också ett gäng nya färgsprakande deltagare som verkligen kommer ta plats och våga visa vilka de är, sa hon själv om säsongen i ett pressmeddelande från Viaplay.

Hur mycket vinner man i Paradise hotel 2025?

Deltagarna spelar om 500 000 kronor, men hur mycket det vinnande paret får bestäms i en kulduell i det sista programmet. Håller båda deltagarna i kulan tills tiden har runnit ut delar de på summan och får 250 000 kronor var.

Deltagare i Paradise hotel 2025

Jennifer Borefur, 21 år, Klågerup @borefurs

Tilde Gustafsson, 23 år, Älvsjö @tildegustafsson

Jessica Sandberg, 27 år, Växjö @jessiesandberg

Linnea Antonsen, 22 år, Boden @linneaantonsen

Emma Gustafsson Jammeh, 20 år, Stockholm @emma.gustafssonnn

Anton Annerfeldt, 23 år, Svedala @annerfeldtanton

William Norström, 22 år, Upplands Väsby @willenorstrom

Nicolai Heino, 23 år, Borås @nicolaiheino

Ruslan Sultanov, 25 år, Göteborg @ruslansultanovv

Nicholas Wallner, 23 år, Halmstad @nicholaswallners

Dessutom gör Victoria Engström och Moa Melin från säsong 16 comeback som jokrar i årets säsong.

När släpps avsnitten av Paradise hotel 2025?

Avsnitten går att på Viaplay, Pluto TV och på TV3.

På Viaplay släpps avsnitten varje måndag, tisdag och onsdag på Viaplay.

På Pluto TV släpps avsnitten klockan 22:00 varje måndag, tisdag och onsdag och på TV3 sänds de klockan 23:00 varje måndag, tisdag och onsdag.