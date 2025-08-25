Frågan alla undrar om Slam i Elitstyrkans hemligheter

Anders "Slam" Eriksson är en av deltagarna i Elitstyrkans hemligheter och det finns en fråga angående honom som många är väldigt nyfikna på.

Elitstyrkans hemligheter har dragit igång med buller och bång – men just i denna säsong så är de vanliga rekryterna utbytta mot kändisar.

Programmet går ut på att ett gäng kvinnor och män som under ledning av fyra före detta elitsoldater ska genomgå prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband.

Påfrestningarna är enorma och få kommer att klara hela linan ut. Instruktörerna har tidigare tillhört SOG, Särskilda operationsgruppen, och gör ingen skillnad på män och kvinnor. Endera så klarar du av utmaningarna – eller så får du ta av din armbindel och åka hem.

Instruktörer i år är Pam, Slam, Kp och Bella. Hela högen är tidigare elitsoldater som varit med i SOG.

Under programmets gång är de med på rekryternas resa där de titt som tätt tar in dem i ett speciellt rum där det sker intervjuer om varför rekryterna reagerar på det sätt som de gör. I många fall bryter den utvalda rekryten ihop och berättar om sina allra djupaste känslor.

Rekryterna får minimalt med mat och vatten och de väcks mitt i nätterna för att pressas till sitt yttersta.

Därför pratar alla om Slam i Elitstyrkans hemligheter

I första avsnitt har vi bland annat få se Simon Sköld få sig en avhyvling efter att ha gjort en volt ned i vattnet från en helikopter.

– Bad vi dig göra en volt?, frågar Bella.

– Nej instruktör, svarade Simon.

– Men varför gjorde du det då? Du ska ju göra det vi ber dig om inte någonting annat, sa Pam.

–Det ska inte upprepas instruktör, svarade Simon.

Tittarna ute i stugorna var minst sagt nöjda med det första avsnittet men utöver de hårda övningarna som deltagarna utsatts för, så är det en annan sak som tagit fokus från programmet.

Tittarna tycker nämligen att instruktörerna Anders "Slam" Eriksson är väldigt lik en annan tv-profil som nyligen synts till i rutan.



Elitstyrkans hemligheter VIP.

Slam.

Nämligen Ola Jönsson som blev väldigt uppmärksammad när han under 2025 klev in i Love is blind Sverige.

Ola Jönsson.

I efterhand kritiserade Ola Netflix. Detta efter att en tittare ställt frågan "Var hittade ni Ola?" och Netflix svarade: "Under en sten".

Netflix svarade.




