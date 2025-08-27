Marcus Noterius väljer nu att äntligen ta bladet från munnen.

Marcus Noterius, 49, är en av våra mest folkkära tv-profiler som sannerligen fångat svenskarnas hjärta. Bland annat ser vi honom i TV4:s Nyhetsmorgon där han som flygande reporter reser över Sverige för att testa allt från att bada isvak till att vara frisör.

Det alla inte vet är att Marcus tidigare fått erbjudandet att leda Nyhetsmorgon – flera gånger – men tackat nej.

– Det har väl litegrann att göra med mina barn. Jag har velat vara nära dem under deras uppväxt här i Östersund, sa han samtidigt som han för tidningen konstaterade att han trivdes:

– Jag tycker om den här rollen jag har. Det är kul att vara här uppe och få göra de här ”Nyhetsmorgon”-grejerna på torsdagar. Sen gillar jag att träffa alla människor. Alla typer av människor. Och sen få testa på de här grejerna. Jag kanske inte hade fått göra det annars. Och så tycker jag om att utmana mig själv också. avslutade han.

Marcus Noterius längd – hur lång är han?

Idag följs Marcus av över 48 000 människor på Instagram. Där interagerar han med sina följare som dagligen frågar honom om allt mellan himmel och jord.



Nyligen fick han en fråga som han berättat tidigare att han ofta får – nämligen hur lång han är.

